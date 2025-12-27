GM Βίρτους για την τελευταία επαναφορά: «Αυτά τα πέντε δευτερόλεπτα ήταν έξι»

Ο General Manager της Βίρτους Μπολόνια, Πάολο Ρόντσι, μίλησε για τη φάση που έκρινε το ματς της ομάδας με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως πέρασαν έξι δευτερόλεπτα πριν γίνει η επαναφορά.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια με 97-94. Ωστόσο, μεγάλη κουβέντα έχει γίνει για την τελευταία «ερυθρόλευκη» επίθεση. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην επαναφορά δεν μπόρεσε να βρει ελεύθερο συμπαίκτη και άργησε να επαναφέρει την μπάλα.

Έτσι, όλο ο πάγκος της Μπολόνια ξεσηκώθηκε και διαμαρτυρήθηκε πως πέρασαν περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα πριν γίνει η επαναφορά. Τελικά, είχαν δίκιο, καθώς η επαναφορά έγινε στα 5:10" και έτσι θα έπρεπε οι διαιτητές (Ιλία Μπελόσεβιτς, Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς, Xιουζ Θεπενιέ) να είχαν σφυρίξει την παράβαση, κάτι που δεν έκαναν.

Για την φάση μίλησε και ο General Manager της ιταλικής ομάδας, Πάολο Ρόντσι, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Αυτά τα πέντε δευτερόλεπτα ήταν έξι».