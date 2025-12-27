Σκαριόλο μετά την ήττα από τη Μονακό: «Ανταγωνιστήκαμε παρά τα όσα έγιναν στο παρκέ»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του κόντρα στη Μονακό, παρά το γεγονός πως γνώρισε την ήττα.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Αρχικά, πρέπει να πω πως είμαι περήφανος για την προσπάθεια που έκανε η ομάδα. Φυσικά, δεν είμαστε χαρούμενοι με την ήττα, αλλά οι συνθήκες τις οποίες βρεθήκαμε και με τα όσα έγιναν στο παρκέ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ανταγωνιστήκαμε παρά τα λάθη μας.

Η Μονακό έπαιξε καλά. Πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα επειδή είναι καλή ομάδα. Αλλά έχουμε υπάρξει εκεί. Υπήρξε μία μικρή "πτώση" στην αρχή της τελευταίας περιόδου, αλλά μετά επιστρέψαμε στο ματς. Δεν υπάρχει λόγος να επικρίνουμε την προσπάθεια, φυσικά υπάρχουν λάθη. Λάθη γίνονται σε κάθε ματς και από τις δύο ομάδες. Παίξαμε με τη σωστή νοοτροπία μίας ομάδας που θέλει να κερδίσει, και δεν ήταν αρκετό.

Είμαστε μία νέα ομάδα. Η μισή ομάδα είναι καινούργια, όπως και ο προπονητής. Η διοργάνωση απαιτεί αρκετά και γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Πιστεύω πως πρέπει να βελτιωθούμε και άλλο, αλλά η τάση είναι θετική. Θα θέλαμε να βιαστούμε, αλλά τα πράγματα γίνονται τη σωστή στιγμή».