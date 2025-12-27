ΠΑΟΚ: Ταξιδεύει στην Καρδίτσα με μοναδικό απόντα τον Ιατρίδη

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα στην Καρδίτσα κόντρα στην τοπική ομάδα (28/12 13:00), με μοναδικό απόντα τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη.

Το εντυπωσιακό σερί νικών και καλών εμφανίσεων θέλει να συνεχίσει και στην Καρδίτσα ο ΠΑΟΚ, για να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο το 2025.

Στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στην Καρδίτσα Ιαπωνική (Κυριακή 28/12, στις 13:00) ο Δικέφαλος θέλει να πετύχει την 9η νίκη στο πρωτάθλημα και την 5η εκτός έδρας, συνεχίζοντας ένα σερί που έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο μακριά από τη Θεσσαλονίκη.

Η προετοιμασία της ομάδας μας ολοκληρώθηκε με την προπόνηση που έγινε σήμερα το μεσημέρι στο PAOK Sports Arena. Αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης, όλη η ομάδα γευμάτισε στο ξενοδοχείο, συνεχίζοντας την αναβαθμισμένη πλέον ρουτίνα που έχει πριν από κάθε παιχνίδι και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Καρδίτσα.

Την αποστολή του ΠΑΟΚ απαρτίζουν οι:

Timmy Allen, Cleveland Melvin, Breein Tyree, Αντώνης Κόνιαρης, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, Marvin Jones, Νίκος Περσίδης, Patrick Beverley, Γιώργος Φίλλιος, Ben Moore, Χρήστος Μανθόπουλος, Τomas Dimsa.

