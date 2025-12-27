Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα από τη νίκη κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια (vid)

Δείτε την παρακάμερα από το «διπλό» του Ολυμπιακού κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια με 97-94. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα με στιγμές από το ματς, από τους οπαδούς που βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας αλλά και από την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια.

«Σπουδαία νίκη σε δύσκολο περιβάλλον υπό δύσκολες συνθήκες στο τέλος. Έπρεπε να δοκιμάσουμε τον χαρακτήρα μας μέχρι το τέλος. Σπουδαία δουλειά, ήταν κάτι που πραγματικά χρειαζόμασταν. Είδαμε το ταλέντο μας, την προοπτική μας, το επίπεδό μας ως ομάδα. Ας συνεχίσουμε έτσι παιδιά» ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.

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