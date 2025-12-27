Μπάγερν: Επέστρεψε στην Αμερική ο Ντίνγουιντι ενόψει του ματς με την Μακάμπι

Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι επέστρεψε στην Αμερική λόγω μίας σοβαρής ασθένειας στην οικογένειά του και δεν είναι σίγουρο αν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Μπάγερν Μονάχου δεν είχε στη διάθεσή της τον Σπένσερ Ντίνγουιντι για το ματς απέναντι στην Φρανκούφρτη. Όπως ανακοίνωσε ο γερμανικός σύλλογος, ο λόγος είναι πως ο Αμερικανός επέστρεψε στις ΗΠΑ, αφού μετά το ματς με την Χάποελ Τελ Αβίβ έμαθε πως υπήρξε μία σοβαρή ασθένεια στην οικογένειά του.

Ο 32χρονος βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων του και δεν έχει γίνει γνωστό το αν θα έχει επιστρέψει ώστε να αγωνιστεί στη 19η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Φέτος στη διοργάνωση έχει αγωνιστεί σε 11 παιχνίδι (έχει ξεκινήσει στα 9) και μετράει κατά μέσο όρο 11,7 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ, 0,3 κλεψίματα, 0,2 τάπες, 2,5 λάθη και 9,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 23:03 στο παρκέ.