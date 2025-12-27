Η μεγάλη επιστροφή: Παίζει κόντρα στους Μπουλς ο Γιάννης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να αγωνιστεί στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σικάγο Μπουλς.

Θετικά νέα για τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς σύμφωνα με το «Athletic», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στην αναμέτρηση με τους Σικάγο Μπουλς (28/12, 03:00).

O «Greek Freak» έχει μείνει εκτός στα τελευταία επτά ματς με ένα πρόβλημα στην γάμπα, το οποίο απέκτησε στον αγώνα απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Θυμίζουμε πως ο Αντετοκούνμπο φέτος έχει κατά μέσο όρο 28,9 πόντους, 10,1 ριμπάουντ και 6,1 ασίστ σε 29,1 λεπτά στο παρκέ και 17 ματς. Την ίδια ώρα, τα «Ελάφια» είναι στην 11η θέση της ανατολικής περιφέρειας με ρεκόρ 12-19.