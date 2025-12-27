Φόρεστερ: «Το ντέρμπι Άρη-ΠΑΟΚ από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη»

Ο Τζέικ Φόρεστερ μετακόμισε το καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ στον Άρη Betsson και σε συνέντευξή του στην επίσημη ιστοσελίδα του Eurocup σχολίασε την έντονη αντιπαλότητα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αμερικάνος σέντερ την περσινή σεζόν πρωταγωνίστησε με τον Δικέφαλο φτάνοντας ως τον τελικό του FEC, για τον οποίο ανέφερε «Το περιβάλλον στον τελικό ήταν τρελό. Απίστευτο. Ακόμα κι αν ήταν το FIBA Europe Cup, το αντιμετώπιζαν σαν να ήταν τελικός Ευρωλίγκας, γιατί τόσο πολύ ήθελαν να κερδίσουν. Ο κόσμος και το πάθος ήταν φοβερά».

Όμως στις λεπτομέρειες ο τίτλος κρίθηκε υπέρ των Βάσκων, με το πικρό αυτό συναίσθημα, όπως αποκάλυψε, να τον ακολουθεί ακόμα και σήμερα: «Ήταν ένα απαίσιο συναίσθημα. Δεν θέλεις ποτέ να το ξαναζήσεις. Την επόμενη φορά που θα βρεθώ σε τελικό, σίγουρα πρέπει να κερδίσω, γιατί αυτό το συναίσθημα ήταν τρομερό. Το σκέφτομαι ακόμη και σήμερα. Είναι ένα συναίσθημα που δεν θέλεις να νιώσεις».

Το καλοκαίρι βρέθηκε στο... επίκεντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος μόνο εύκολη δεν είναι μία μετακίνηση από τον ΠΑΟΚ στον Άρη: «Ήταν μια τολμηρή κίνηση. Από το FIBA Europe Cup στο EuroCup και μετά σε αυτή την ομάδα. Δέχτηκα πολλή αρνητική αντίδραση και κριτική από φιλάθλους. Αλλά στο τέλος της ημέρας, είναι επαγγελματικό το θέμα και κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν».

Μιλώντας στο site του Eurocup για την αντιπαλότητα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη δήλωσε: «Είναι τρελό. Ο κόσμος μπορεί να το υποτιμά, αλλά νομίζω πως είναι σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στην Ευρώπη, αυτή η αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι μια μεγάλη πόλη, αλλά το πόσο κοντά είναι οι ομάδες μεταξύ τους και πόσοι άνθρωποι υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες κάνει τη διαφορά.

Η μία πλευρά της πόλης υποστηρίζει τη μία ομάδα και η άλλη πλευρά την άλλη. Τα γήπεδα είναι κοντά, όλα είναι κοντά, και υπάρχει τόσος κόσμος που μπορεί να διαλέξει πλευρά. Είναι σαν ένα πρωτάθλημα από μόνο του. Είναι το γόητρο, το καμάρι του να νικάς μία από τις άλλες ομάδες», ενώ όσον αφορά το πρώτο ντέρμπι της σεζόν που βάφτηκε «ασπρόμαυρο»: «Μας κέρδισαν στην έδρα μας, στην πραγματικότητα. Αλλά ήταν το δεύτερο παιχνίδι μας με τον νέο προπονητή (Ίγκορ Μίλιτσιτς). Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να τους δώσεις τον σεβασμό που τους αξίζει. Πήραν νίκη στο γήπεδό μας, κάτι που είναι πολύ δύσκολο, ειδικά σε ένα τέτοιο ντέρμπι».