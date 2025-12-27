Sold out η Λεωφόρος για το ντέρμπι τίτλου με τον Αθηναϊκό

Χθες το πρωί βγήκαν, χθες το βράδυ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα Παναθηναϊκός-Αθηναϊκός, το Σάββατο 3 Γενάρη.

Μια εβδομάδα πριν την κρίσιμη αναμέτρηση, τα εισιτήρια τελείωσαν και για άλλη μια φορά ο Τάφος του Ινδού αναμένεται να γνωρίσει μεγάλες πιένες.

Ο αήττητος Παναθηναϊκός με νίκη παίρνει πλεονέκτημα έδρας ως τους τελικούς και κάνει το 2-0 καθώς μεταφέρονται οι νίκες (ο τίτλος σε αυτή την περίπτωση κρίνεται στις 4 νίκες). Ο Αθηναϊκός του Νίκου Χαρδαλιά με 7 ξένες στο ρόστερ του και συνολικά 17 παίκτριες, έχει φτιάξει ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο που πηγαίνει καρφί για μεγάλη διάκριση στην Ευρώπη και ξεκίνησε τη σεζόν ως μεγάλο φαβορί στην Ελλάδα.

Ενα μεγάλο παιχνίδι που θα κρίνει πολλά στη μάχη του τίτλου ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες φέτος στο μπάσκετ γυναικών.

Η σημασία του αγώνα οδήγησε σε άμεση εξάντληση των εισιτηρίων καθώς η πλατφόρμα πώλησης ανακοίνωσε ήδη sold out.