Νέα νίκη για τους Κλίπερς με σούπερ Λόπεζ (vid)

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς επικράτησαν 119-103 των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Τη φόρμα τους βρίσκουν οι Κλίπερς, οι οποίοι έφτασαν στην τρίτη διαδοχική τους νίκη, με 119-103 επί των Μπλέιζερς. Έτσι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-21, ενώ η ομάδα του Πόρτλαντ βρίσκεται στο 12-19.

Με αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Λος Άντζελες πήρε τη σπουδαία νίκη, έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Λόπεζ, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους με 9/14 τρίποντα. Ο Χάρντεν πέτυχε 34 πόντους και ο Λέοναρντ πρόσθεσε 28 πόντους.

Από τους Μπλέιζερς πάλεψε ο Αντβίγια, με 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ και ο Καμαρά σημείωσε 20 πόντους.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.

