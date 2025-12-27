Οι Φοίνιξ Σανς αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία κόντρα στους μαχητικούς Νιου Ορλίνς Πέλικανς, αλλά πήραν τη νίκη με 115-108.

Οι Σανς είχαν καλύτερη εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, καθώς προηγήθηκαν με 23-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα πέντε πόντων (48-53).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Πέλικανς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 32-28 στην τρίτη περίοδο μείωσαν στον πόντο (80-81), ασκώντας ασφυκτική πίεση στους Σανς και στην τέταρτη περίοδο.

Στην τελική ευθεία του αγώνα, όμως οι γηπεδούχοι ξέμειναν από δυνάμεις και έτσι οι Σανς έφυγαν αλώβητοι από τη Νέα Ορλεάνη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 17-13, με τους Πέλικανς να πέφτουν στο 8-24.

Ο Ντέβιν Μπούκερ με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος των Φοίνιξ Σανς, με τον Ζάιον Ούιλιαμσον να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς έχοντας 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης