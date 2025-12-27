Nέα ήττα για τους Μπακς που χάνουν έδαφος στην Ανατολή

Oι Μιλγουόκι Μπακς έφυγαν με κατεβασμένο το κεφάλι από την έδρα των Μέμφις Γκρίζλις, γνωρίζοντας την ήττα με 125-104.

Τα «Ελάφια» που δεν είχαν ξανά στην σύνθεσή τους τον τραυματία, Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρουσίασαν για ακόμη ένα ματς κάκιστο πρόσωπο και πλέον έχουν μπει σε μεγάλες περιπέτειες.

Οι Μπακς, ορμητικά στο ματς και προηγήθηκαν με 25-35 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στο δεύτερο δωδεκάλεπτο «ξέχασαν» το μπάσκετ και οι Γκρίζλις με επί μέρους 35-15 έκλεισαν το ημίχρονο στο +10 (60-50).

Τα «Ελάφια» προσπάθησαν να παλέψουν για το comeback, όμως ξέμειναν από δυνάμεις με τους Γκρίζλις να φτάνουν στο φινάλε με άνεση στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 15-16.

Αντίθετα οι Μπακς έπεσαν πλέον στο 12-19 και βλέπουν όχι μόνο τις θέσεις των playoff να απομακρύνονται αλλά και αυτές που οδηγούν στο play in tournament να μπαίνουν σε μεγάλο κίνδυνο.

Ο Καμ Σπένσερ με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Έι Τζέι Γκριν να ξεχωρίζει για τους Μπακς έχοντας 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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