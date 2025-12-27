Οι Μπουλς πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Σίξερς με ανατροπή

Οι «Ταύροι» αφήνιασαν ξανά πανηγυρίζοντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους, αυτή τη φορά επικρατώντας των Φιλαδέλφεια 76ερς με 109-102.

Οι Σικάγο Μπουλς μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 30-28 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Σίξερς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 19-24 στην δεύτερη περίοδο έκλεισαν το ημίχρονο στο +3 (49-52).

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, αυξάνοντας την διαφορά τους στο +4 (81-85), όμως στο τέταρτο δωδεκάλεπτο οι Μπουλς πάτησαν... γκάζι, έκαναν επί μέρους 28-17, φτάνοντας στην ανατροπή και στη νίκη.

Αυτό ήταν το πέμπτο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα των «Ταύρων», που έχουν πλέον ρεκόρ 15-15, ρίχνοντας τους Σίξερς στο 16-13, με τους Μπουλς να πλησιάζουν τους αποψινούς αντιπάλους τους.

Ο Τζος Γκίντι με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Μπουλς, ενώ για τους Σίξερς ξεχώρισε ο Ταϊρίς Μάξι που είχε 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης