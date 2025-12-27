Οι Χόρνετς άλωσαν το Ορλάντο

Οι Σάρλοτ Χόρνετς πήραν μεγάλο διπλό στην έδρα των Ορλάντο Μάτζικ επικρατώντας με 105-120.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με ορμή στο ματς και προηγήθηκαν με 28-38 στην λήξη της πρώτης περιόδου, διατηρώντας το προβάδισμά τους και στην δεύτερη περίοδο για να κλείσουν το ημίχρονο στο +9 (48-57).

Οι Χόρνετς ήταν καταιγιστικοί και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου με επί μέρους 29-39, εκτόξευσαν την διαφορά στο +19 (77-96), καθαρίζοντας επί της ουσίας τη νίκη, κάτι που τους επέτρεψε να κάνουν διαχείριση στο φινάλε.

Με αυτή τη νίκη οι Χόρνετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 11-20 και πλέον απειλούν σοβαρά τους Μπακς, ενώ οι Ορλάντο Μάτζικ έπεσαν στο 17-14, παραμένοντας ωστόσο σε τροχιά εισόδου στα playoffs.

Ο ΛαΜέλο Μπολ με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Άντονι Μπλακ να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ με 24 πόντους, 3 ριμπαόυντ και 4 ασίστ.

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