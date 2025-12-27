Επίδειξη δύναμης των Σέλτικς απέναντι στους Πέισερς

Οι Μπόστον Σέλτικς δεν είχαν διάθεση για αστεία απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς, φτάνοντας στη νίκη με το επιβλητικό 140-122.

Οι Βοστωνέζοι που βρίσκονται σε ανοδική πορεία το τελευταίο διάστημα, δεν μπήκαν καθόλου καλά στο ματς, επιτρέποντας τους Πέισερς να προηγηθούν με 39-28 στην λήξη της πρώτης περιόδου.

Στη συνέχεια όμως οι Σέλτικς κυριάρχησαν και με επί μέρους 22-47 έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 14 πόντων (61-75), με τους φιλοξενούμενους να συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο.

Έτσι, οι «Κέλτες» έφτασαν με μεγάλη άνεση στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 19-11, με τους Πέισερς αντίθετα να πέφτουν στο 6-25, έχοντας το χειρότερο ρεκόρ στην ανατολική περιφέρεια.

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο πολυτιμότερος των Σέλτικς, με τον Άντριου Νέμπχαρντ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς έχοντας 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

