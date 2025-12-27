Οι Ουίζαρντς «διέλυσαν» τους Ράπτορς

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς έκαναν την έκπληξη και με επιβλητική εμφάνιση επικράτησαν των Τορόντο Ράπτορς με 138-117.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο ματς με άγριες διαθέσεις, αφού προηγήθηκαν με 35-32 στην λήξη της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 11 πόντων (73-62).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Ράπτορς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 29-38 κατάφεραν να ρίξουν την διαφορά στο καλάθι (102-100), όμως στη συνέχεια ήρθε η κατάρρευση για τους Καναδούς.

Οι Ουίζαρντς ήταν αποφασισμένοι για τη νίκη και με επί μέρους 36-17 στο τέταρτο δωδεκάλεπτο έφτασαν με άνεση στο θετικό αποτέλεσμα πανηγυρίζοντας την έκτη του νίκη την φετινή σεζόν (6-23).

Ο Κισόν Τζορτζ με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ουίζαρντς, με τον Μπράντον Ίνγκραμ να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς, έχοντας 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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