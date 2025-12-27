Άνετο πέρασμα των Χιτ από την Ατλάντα

Οι Μαϊάμι Χιτ έκαναν περίπατο στην έδρα των Ατλάντα Χοκς, επικρατώντας με 126-111.

Η πρώτη περίοδος ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τις δύο ομάδες να κλείνουν το δωδεκάλεπτο ισόπαλες με 32-32, όμως στην δεύτερη περίοδο οι Χιτ πάτησαν γκάζι και με επί μέρους 19-31, έκλεισαν το ημίχρονο στο +12 (51-63).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Χοκς προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση, ρίχνοντας την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (84-90), όμως οι Χιτ ανέβασαν ξανά ρυθμό και έκαναν επί μέρους 27-36 στην τέταρτη περίοδο για να φτάσουν με άνεση στη νίκη.

Mε αυτή τη νίκη οι Μαϊάμι Χιτ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 16-15 και έριξαν τους Ατλάντα Χοκς στο 15-17, με τις δύο ομάδες να μάχονται για την απευθείας είσοδο στα playoffs την φετινή σεζόν.

Ο Νόρμαν Πάουελ με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους ηττημένους έχοντας 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

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