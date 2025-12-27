Σοκ στους Λέικερς: Χάνουν για τουλάχιστον έναν μήνα τον Όστιν Ριβς!

Σα να μην φτάνουν οι τρεις σερί ήττες στους Λέικερς, έρχεται να προστεθεί και η ατυχία των τραυματισμών, αφού οι «Λιμνάνθρωποι» θα αναγκαστούν να στερηθούν για αρκετές εβδομάδες τον Όστιν Ριβς.

Ο 27χρονος γκαρντ, επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό στο πόδι που τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου μια εβδομάδα και ανήμερα των Χριστουγέννων τραυματίστηκε ξανά, στην αναμέτρηση των «Λιμνάνθρωπων» με τους Ρόκετς.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε ο Ριβς έδειξαν ότι υπέστη θλάση αριστερού γαστροκνήμιου 2ου βαθμού και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες!

Η απουσία του Ριβς αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τους Λέικερς, αφού την φετινή σεζόν σε 23 αγώνες μετράει 26.6 πόντους, 5.2 ριμπαόυντ και 6.3 ασίστ ανά ματς.