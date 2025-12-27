Σοκ στους Λέικερς: Χάνουν για τουλάχιστον έναν μήνα τον Όστιν Ριβς!

Ο 27χρονος γκαρντ, επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό στο πόδι που τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου μια εβδομάδα και ανήμερα των Χριστουγέννων τραυματίστηκε ξανά, στην αναμέτρηση των «Λιμνάνθρωπων» με τους Ρόκετς.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε ο Ριβς έδειξαν ότι υπέστη θλάση αριστερού γαστροκνήμιου 2ου βαθμού και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες!
Η απουσία του Ριβς αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τους Λέικερς, αφού την φετινή σεζόν σε 23 αγώνες μετράει 26.6 πόντους, 5.2 ριμπαόυντ και 6.3 ασίστ ανά ματς.
Los Angeles Lakers guard Austin Reaves has been diagnosed with a grade 2 left gastrocnemius strain and will be reevaluated in four weeks.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2025