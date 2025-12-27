Το τελευταίο time out του Ολυμπιακού είχε… content: Η διαύγεια του Παπανικολάου και το «ask them»!

Ένα μικρό μπέρδεμα υπήρξε στον πάγκο του Ολυμπιακού στο τελευταίο τάιμ άουτ της αναμέτρησης με την Βίρτους Μπολόνια, με τον Κώστα Παπανικολάου να δίνει την λύση επιδεικνύοντας καθαρό μυαλό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδινε οδηγίες στους παίκτες του για την επαναφορά όμως το σύστημα στήθηκε για να μπει η μπάλα από άλλο σημείο, με τον Κώστα Παπανικολάου να δείχνει διαύγεια.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, είπε στον Μπαρτζώκα ότι η επαναφορά δεν μπορεί να γίνει από εκεί που στήθηκε το σύστημα, καθώς προέρχονταν από φάουλ, με τον προπονητή των «ερυθρόλευκων» να λέει στον Παπανικολάου «ask them», στέλνοντας τον στους διαιτητές.

Ο Παπανικολάου, πράγματι ρώτησε τους διαιτητές και επέστρεψε εξηγώντας στον προπονητή του Ολυμπιακού, ότι η επαναφορά θα πρέπει να γίνει μπροστά από τον πάγκο της Βίρτους και όχι από εκεί που είχε αρχικά σχεδιαστεί στο σύστημα.

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