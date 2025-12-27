Μποζίκας: «Όταν χρειάστηκε να αντιδράσουμε δεν πανικοβληθήκαμε»

Ο βοηθός του Γιώργου Μπαρτζώκα, Γιώργος Μποζίκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Μπολόνια επί της Βίρτους, στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλαν οι παίκτες των «ερυθρόλευκων» στην πίεση που άσκησαν οι Ιταλοί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όσον αφορά την εξέλιξη του παιχνιδιού πρέπει να σταθούμε στην τέταρτη περίοδο, αλλά δεν πρέπει να μην πούμε ότι κάναμε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Ακόμη κι όταν χρειάστηκε να αντιδράσουμε, δεν πανικοβληθήκαμε, βάλαμε μεγάλα σουτ και κερδίσαμε σε μία δύσκολη έδρα.



Ξεκινήσαμε πολύ καλά και ανταπεξήλθαμε στην πιεστική άμυνα της Βίρτους. Δυσκολευτήκαμε λόγω των λαθών, αλλά καταφέραμε να ελέγξουμε τον αγώνα. Όλοι οι παίκτες έπαιξαν για την ομάδα σήμερα. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι. Ο Έντουαρντς σκόραρε 14 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και κανέναν στο δεύτερο.



Στο τέταρτο δεκάλεπτο, στον ρυθμό που παίζεται το μπάσκετ οι 15 και 20 πόντοι δεν είναι τίποτα. Κάθε λάθος τιμωρείται. Έπαιξε σημαντικό ρόλο ότι εμείς βάλαμε τον αντίπαλο νωρίς στο μπόνους των βολών. Αντίθετα, σε μία τόσο πιεστική άμυνα, το 5ο φάουλ της Βίρτους έγινε στο τελευταίο λεπτό. Έπαιζαν άμυνα στο όριο του φάουλ και υπερβάλανε λόγω του ότι δεν είχαν φάουλ. Έπαιξε ρόλο τα τρίποντα που έβαλαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο και φυσικά τα λάθη που κάναμε.



Κρατήσαμε την ψυχραιμία μας, βάλαμε μεγάλα σουτ. Ο Μιλουτίνοφ μας βοήθησε πολύ με τα επιθετικά ριμπάουντ. Η Βίρτους είναι μία ομάδα που δεν είναι τυχαία εδώ που βρίσκεται. Δεν είναι εύκολο να παίζεις εδώ. Είναι πολύ σημαντική νίκη. Πρέπει να χτίσουμε μομέντουμ και ψυχολογία. Είμαστε ομάδα με ταλέντο».