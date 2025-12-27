Το πανόραμα της Euroleague πριν το ντέρμπι «αιωνίων» - Τρίτος ο Παναθηναϊκός, έβδομος ο Ολυμπιακός

Το Τριφύλλι την Τρίτη (23/12) άλωσε την έδρα της Ζαλγκίρις και πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 12-6, ενώ οι «ερυθρόλευκοι», βρίσκονται στην 7η θέση με ρεκόρ 10-7.
Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής
Dubai BC – Αρμάνι Μιλάνο 99-92
Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 85-92
Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82
Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81
Παρί – Ερυθρός Αστέρας 102-92
Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές 103-99
Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112
Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 100-95
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97
H βαθμολογία της Euroleague
1. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5
2. Βαλένθια 12-6
3. Παναθηναϊκός AKTOR 12-6
4. Μπαρτσελόνα 12-6
5. Φενέρμπαχτσε 11-6
6. Μονακό 11-7
7. Ολυμπιακός 10-7
8. Ζάλγκιρις 10-8
9. Ερυθρός Αστέρας 10-8
10. Ρεάλ Μαδρίτης 10-8
11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9
12. BC Dubai 9-9
13. Βίρτους Μπολόνια 8-10
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10
15. Παρί 6-12
16. Μπασκόνια 6-12
17. Αναντολού Εφές 6-12
18. Παρτίζαν 6-12
19. Μπάγερν 5-13
20. Βιλερμπάν 5-13
Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής
Βαλένθια – Παρτίζαν 30/12 στις 21:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/12 στις 21:05
Βιλερμπάν – Παρί 30/12 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μονακό 30/12 στις 21:30
Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 2/1 στις 19:00
Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2/1 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 2/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 2/1 στις 21:45
Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 22:00