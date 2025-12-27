Το πανόραμα της Euroleague πριν το ντέρμπι «αιωνίων» - Τρίτος ο Παναθηναϊκός, έβδομος ο Ολυμπιακός

Oλοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική της Euroleague με τον Ολυμπιακό να φεύγει αλώβητος από την Μπολόνια και πλέον να ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Το Τριφύλλι την Τρίτη (23/12) άλωσε την έδρα της Ζαλγκίρις και πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 12-6, ενώ οι «ερυθρόλευκοι», βρίσκονται στην 7η θέση με ρεκόρ 10-7.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Dubai BC – Αρμάνι Μιλάνο 99-92

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 85-92

Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82

Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81

Παρί – Ερυθρός Αστέρας 102-92

Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές 103-99

Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112

Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 100-95

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97

H βαθμολογία της Euroleague

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5

2. Βαλένθια 12-6

3. Παναθηναϊκός AKTOR 12-6

4. Μπαρτσελόνα 12-6

5. Φενέρμπαχτσε 11-6

6. Μονακό 11-7

7. Ολυμπιακός 10-7

8. Ζάλγκιρις 10-8

9. Ερυθρός Αστέρας 10-8

10. Ρεάλ Μαδρίτης 10-8

11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9

12. BC Dubai 9-9

13. Βίρτους Μπολόνια 8-10

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10

15. Παρί 6-12

16. Μπασκόνια 6-12

17. Αναντολού Εφές 6-12

18. Παρτίζαν 6-12

19. Μπάγερν 5-13

20. Βιλερμπάν 5-13

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Βαλένθια – Παρτίζαν 30/12 στις 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/12 στις 21:05

Βιλερμπάν – Παρί 30/12 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μονακό 30/12 στις 21:30

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 2/1 στις 19:00

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2/1 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 2/1 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 2/1 στις 21:45

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 22:00