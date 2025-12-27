Κριτική Ολυμπιακού: Με σωματοφύλακες τους Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ στην Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός έβαλε δύσκολα στον εαυτό του, απώλεσε διαφορά 20 πόντων, αλλά στο τέλος κέρδισε με 97-94 χάρη στα σουτ των Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και τα ριμπάουντ του Μιλουτίνοφ.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: 4

Έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, δεν κατάφερε να μπει στο πνεύμα του αγώνα από το ξεκίνημα. Μοιραία έμεινε χαμηλά επιθετικά (2π.), δεν δημιούργησε για τους συμπαίκτες του, ενώ αποβλήθηκε με 5 φάουλ στο 31’ και αγωνίστηκε μόλις 9’.

Μόντε Μόρις: 5

Δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο στο ντεμπούτο του, ήταν άστοχος σε τρεις προσπάθειες (0/3 σουτ) και φάνηκε πως θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής για να μάθει το παιχνίδι της ομάδας και τους συμπαίκτες του. Τελείωσε άποντος, με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ και 1 κόψιμο.

Φρανκ Νιλικίνα: 5

Λίγα πράγματα από τον Γάλλο γκαρντ, δεν βοήθησε ούτε παραγωγικά, ούτε δημιουργικά, ωστόσο έδωσε βοήθειες στην άμυνα, αλλά ξανά δεν έκανε τη διαφορά για την ομάδα του.

Σέιμπεν Λι: -

Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί.

Εβάν Φουρνιέ: 8

Βρήκε επιθετικό ρυθμό στην πρώτη περίοδο και έκλεισε το ημίχρονο με 9 πόντους και 3/4 τρίποντα. Συνέχισε το ίδιο… καυτός και στη συνέχεια, ολοκληρώνοντας το ματς με 21 πόντους και 7/10 τρίποντα και δείχνοντας πως με αυτοπεποίθηση μπορεί να βοηθήσει τρομερά την ομάδα του.

Τάιλερ Ντόρσεϊ: 9

Έψαξε τα σουτ στο πρώτο ημίχρονο, κέρδισε βολές (6/6) και βοήθησε σημαντικά στο πρώτο μέρος, μοιράζοντας και 3 ασίστ. Τελείωσε το παιχνίδι όντας πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, ενώ είχε 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Εβαλε το κρίσιμο καλάθι για το 92-95, που έδωσε επί της ουσίας τη νίκη στην ομάδα του.

Κώστας Παπανικολάου: 6

Έγραψε τρίποντο ανοίγοντας το σκορ του αγώνα, μάζεψε και 3 ριμπάουντ ως το ημίχρονο. Έπαιξε μόλις 6’ στο δεύτερο ημίχρονο και τελείωσε το ματς με 5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Σάσα Βεζένκοφ: 8

Ξεκίνησε ζεστός, έδειχνε να πιάνει ρυθμό και έκλεισε το ημίχρονο στους 8 πόντους. Έφτασε τους 16 πόντους, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ. Δεν χρειάστηκε να πάρει μπάλες στο τέλος, καθώς οι Ντόρσεϊ και Φουρνιέ ήταν πιο ζεστοί.

Άλεκ Πίτερς: 8

Εξαιρετικός παραγωγικά στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε 11 πόντους, έχοντας άμεση επαφή με το καλάθι, ενώ πήρε και 5 ριμπάουντ. Έπαιξε λιγότερο στο δεύτερο ημίχρονο, όμως έβαλε τις δύο βολές του για το τελικό 94-97, αποδεικνύοντας την ψυχραιμία του.

Νίκολα Μιλουτίνοφ: 9

Ο κορυφαίος στατιστικώς παίκτης του Ολυμπιακού στο διπλό στην Μπολόνια. Αν και δεν ήταν θετικός στο ξεκίνημα του αγώνα κατάφερε σταδιακά να ανεβάσει την απόδοσή του και να κλείσει το ματς στους 13 πόντους, στα 9 ριμπάουντ και στις 5 ασίστ, ενώ είχε δύο κρίσιμα φόλοου στα τελευταία λεπτά του ματς.

Ντόντα Χολ: 5

Δεν πρόλαβε να δείξει πράγματα, καθώς χάθηκε στη σκιά του Μιλουτίνοφ. Τελείωσε το ματς με 2 πόντους και 2 ριμπάουντ, έχοντας συνεισφορά κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.

Κώστας Αντετοκούνμπο: -

Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί.