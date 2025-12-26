Ντόρσεϊ: «Μπαίνουμε στη νέα χρονιά με 2 σερί νίκες, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στις δηλώσεις του μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Βίρτους στάθηκε στα μεγάλα σουτ που έβαλαν οι «ερυθρόλευκοι».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο flash interview:

«Στο τέταρτο δεκάλεπτο το κάναμε πολύ δύσκολο για τους εαυτούς μας, τους αφήσαμε να επιστρέψουν στο ματς και αναρωτιόμαστε πώς το κάναμε έτσι. Ξέραμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο, ξέραμε ότι θα συνεχίσουν να παλεύουν αν αντέξουμε την πίεσή τους.

Στο τέλος σουτάραμε κάποια κρίσιμα σουτ και ευτυχώς καταφέραμε να τα βάλουμε. Μπαίνουμε στη νέα χρονιά με δύο συνεχόμενες νίκες στην Euroleague, όμως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση».