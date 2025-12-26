Φουρνιέ: «Πήγαν… καλά τα τρίποντα σήμερα»

Ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε στα θετικά σημεία του Ολυμπιακού, αλλά και στο δικό του 70% στο τρίποντο (7/10) στο διπλό μέσα στην Μπολόνια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νιώθω πολύ καλά για το ποσοστό στα τρίποντα. Είχα ένα πολύ καλό γεύμα Χριστουγέννων, αυτός ήταν ο λόγος.

Ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι, η Μπολόνια είναι πολύ καλή στην έδρα της, βγάζει ενέργεια. Χτίσαμε μια διαφορά, αλλά αισθανθήκαμε υπερβολικά άνετα, τους δώσαμε πολλά ριμπάουντ.

Υπήρχαν πολλές στιγμές κλειδιά στο ματς. Πολύ μεγάλη στιγμή ήταν το καλάθι του Ντόρσεϊ που έσπασε το μομέντουμ. Είχαμε τις βολές του Πίτερς, το ριμπάουντ του Μιλουτίνοβ, το τρίποντο του Βεζένκοβ, πολλά παιδιά βγήκαν μπροστά.

Προτιμώ να παίζω στην έδρα μας»