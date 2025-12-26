Mπαρτζώκας: «Το τέταρτο δεκάλεπτο δεν πήγε καλά, αλλά πήραμε τη νίκη»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους στάθηκε στην επικράτηση και στο κακό τέταρτο δεκάλεπτο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο flash interview:

«Ήμασταν έτοιμοι να έρθουμε και να παίξουμε όλοι μαζί σε μια δύσκολη έδρα. Το τέταρτο δεκάλεπτο δεν πήγε καλά, τους βάλαμε στις βολές πολύ νωρίς, μας δημιούργησαν πρόβλημα στο τρίποντο, χάσαμε την μπάλα πολλές φορές. Ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε. Την ευγνωμοσύνη μου στους φιλάθλους μας που ταξίδεψαν εδώ μαζί μας.

Κάναμε δύο λάθη κρίσιμα, χαζά στο τέλος. Ηταν στρεσογόνο ματς με πολλή ένταση και πίεση. Έπρεπε να προστατέψουμε την μπάλα. Χάσαμε γρήγορα τον Ουόκαπ, αλλά πήραμε τη νίκη».