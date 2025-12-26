Από το +20 στη… μια λεπτομέρεια (και μια απόφαση) που έκρινε το ματς έφτασε ο Ολυμπιακός που μετέτρεψε τον θρίαμβο σε θρίλερ και έφυγε με διπλό (94-97) από τη Μπολόνια.

Αυτοκτονικές τάσεις στην Μπολόνια για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό για 30' έχοντας διψήφιες διαφορές, ωστόσο στο τελευταίο δεκάλεπτο εμφάνισαν για ακόμα ένα παιχνίδι τις φετινές τους παθογένειες επιτρέποντας στην Βίρτους να μπει στο παιχνίδι. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα άντεξε στην πίεση, ο Ντόρσεϊ σημείωσε ένα καθοριστικό σουτ στο φινάλε με τους Πειραιώτες να φεύγουν με πολύτιμο διπλό από την Ιταλία (94-97).

Οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 10-7 και πηγαίνουν στο ΟΑΚΑ για ματς... τετράδας κόντρα στον Παναθηναϊκό, με την ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς να υποχωρεί στο 8-10.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα εκτέλεσαν με πολύ καλά ποσοστά από μακριά (14/31τρ.), κυριάρχησαν κατά κράτος στα ριμπάουντ (40-19), ωστόσο τα 18 λάθη έβαλαν στο ματς την Βίρτους Μπολόνια.

Ο Εβάν Φουρνιέ δείχνει να βρίσκει ξανά τον εαυτό του. Ο Γάλλος γκαρντ είχε ρυθμό σκόραρε 21 πόντους με 7/10 τρίποντα δίνοντας υπερπολύτιμες λύσεις στους «ερυθρόλευκους», με τον Ντόρσεϊ να είναι καθοριστικός στο φινάλε. Ο Έλληνας άσος με 23 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ, σημειώνοντας παράλληλα και το καθοριστικό σουτ στο φινάλε για το 92-95. Στους 16 πόντους σταμάτησε ο Σάσα Βεζένκοφ, αθόρυβος MVP o Nίκολα Μιλουτίνοφ (13π. 9ρ. 5ασ.) που κυριάρχησε μέσα στην ρακέτα.

Από την άλλη πλευρά ο Μόργκαν αποτελούσε μόνιμη πηγή κινδύνου για τους Πειραιώτες (15π. 5ασ.), με τον Έντουαρντς να σταματά στους 14 πόντους σε 19' φανερά επηρεασμένος από τον τραυματισμό του στον αστράγαλο στο ξεκίνημα. Κράτησε στο ματς την Βίρτους ο Βιλντόζα (17π. 4ασ.), θετική παρουσία του Ντιουφ (12π. 4ρ.).

Γρήγορος ρυθμός, υψηλό σκορ, ισχνό ιταλικό προβάδισμα

Με τον Φουρνιέ στον πάγκο και τον Παπανικολάου σε θέση «3» ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τον αρχηγό των «ερυθρολεύκων» να ανοίγει το σκορ από τα 6.75μ. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν επιθετικό ρυθμό με τον Ουόκαπ να γράφει το 5-8 και τον Έντουαρντς να μειώνει σε 7-8 στο 2΄. Ο Βεζένκοφ βρήκε σκορ μέσα από την ρακέτα (7π. 7-12 στο 3’), με την ιταλική ομάδα να «τρέχει» ένα γρήγορο 5-0 για να φέρει το παιχνίδι σε ισορροπία (12-12 στο 5’). Ο Παγιόλα έδωσε το πρώτο προβάδισμα στην ομάδα του, με τον Ντόρσεϊ να απαντά άμεσα με τρίποντο για το 14-15, σε ένα ματς με γρήγορο ρυθμό και υψηλό σκορ. Oι Πειραιώτες μετρούσαν ήδη 5 λάθη, με την ομάδα του Ιβάνοβιτς να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα (+3, 20-17 στο 8’), την ώρα που ο Φουρνιέ βρήκε τους πρώτους του πόντους για το 20-20. Ο Σμάιλαγκις με σουτ στην εκπνοή του δεκαλέπτου έγραψε το 22-20 της πρώτης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να έχει κενά διαστήματα στην απόδοση του.

Βρήκε ρυθμό η second unit του Ολυμπιακού, έδωσε σκορ ο Πίτερς για το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα

Νιλικίνα και Φουρνιέ έβαλαν μπροστά τους «ερυθρόλευκους» στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου (27-28), με την Βίρτους να συμπληρώνει μέσα σε 2’ τα πέντε ομαδικά φάουλ. Ο Πίτερς βρήκε τους πρώτους του πόντους για το +5 (27-32 στο 13’), με τον Μόργκαν να μειώνει με γκολ – φάουλ σε 32-34 στο 14’. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε την ένταση της, ο Φουρνιέ «πυροβολούσε» από τα 6.75μ. (3/3τρ.), την στιγμή που το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα ανέβηκε στο +8 (32-40 στο 15’) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Ο Πίτερς έδωσε σημαντικές λύσεις μέσα από την ρακέτα (7π.3ρ.), με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει το προβάδισμα του σε διψήφια επίπεδα (+10, 34-44 στο 16’) και τον Έντουαρντς να αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνου για τους «ερυθρόλευκους» (14π.). Οι Πειραιώτες ήλεγχαν πλήρως τον ρυθμό, κλείνοντας το πρώτο μέρος στο +9 (41-50), με το δίδυμο Πίτερς – Ντόρσεϊ να κάνει πολύ καλή δουλειά.

Άχαστος από μακριά ο Φουρνιέ, πάτησε το γκάζι και… εκτοξεύθηκε ο Ολυμπιακός

Με τρίποντο του Φουρνιέ μπήκε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου (41-53), με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να ελέγχουν τον ρυθμό, ψάχνοντας παράλληλα αμυντική σταθερότητα (45-57 στο 22’). Άλστον και Σμάιλαγκιτς έδωσαν σκορ από μακριά για να μειώσουν στο -6 (51-57 στο 25’), με τον Βεζένκοφ να απαντά με γκολ-φάουλ για το 51-60. Ο Φουρνιέ είχε βρει το χέρι του από τα 6.75μ. (5/6τρ.), με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν το προβάδισμα τους σε ασφαλή επίπεδα (+14, 53-67 στο 26’). Πλέον οι Πειραιώτες ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, εκτελούσαν με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (9/18τρ), κρατώντας παράλληλα χαμηλά την Βίρτους (56π.). Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τον Ολυμπιακό στο +18 (59-77), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει βάλει σημαντικές βάσεις για ένα πολύτιμο διπλό.

Η Βίρτους έβαλε πίεση στον Ολυμπιακό που έχασε την συγκέντρωση του, αστόχησε στο φινάλε ο Νιάνγκ

Ο Ουόκαπ χρεώθηκε με δυο γρήγορα φάουλ στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με τον Τεξανό να αποβάλλεται με πέντε φάουλ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιστράτευσε ένα σχήμα με δυο πόιντ - γκαρντ (Νιλικίνα-Μόρις) για να κοντρολάρει τον ρυθμό, με τον Χάκετ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους για να μειώσει στο -13 (67-80 στο 33'). Ο Μόργκαν με νέο σουτ έβαλε περισσότερη πίεση στους Πειραιώτες (70-80), ο Νιάνγκ κάρφωσε στον αιφνιδιασμό και στον Ολυμπιακό άρχισαν να ξυπνούν μνήμες Βαρκελώνης, Βελιγραδιου και... ΣΕΦ κόντρα στην Βαλένθια. Ο Μόργκαν με νέο σουτ έριξε την διαφορά στο -5 (75-80 στο 34'), την ώρα που ο Ντόρσεϊ με τρίποντο-ανάσα έγραψε το 75-83. Η ομάδα του Ιβάνοβιτς είχε ανεβάσει την ένταση της στις δυο πλευρές του παρκέ, ο Μιλουτίνοφ με φόλοου έγραψε το 77-85 στο 35', με τον Ολυμπιακό να αντέχει στην... ιταλική πίεση. Ο Βεζένκοφ με κρίσιμο τρίποντο επανέφερε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 78-88 στο 36'), με τον Βιλντόζαν να απαντά με δυο συνεχόμενα σουτ από τα 6.75μ. μειώνοντας στο -4 (84-88 στο 37'). Ο Ντόρσεϊ έκανε λάθος για να καρφώσει ο Νιάνγκ στον αιφνιδιασμό (88-90 στο 38'), με τον Φουρνιέ να απαντά με καθοριστικό τρίποντο για το 88-93. Ντιουφ και Νιάνγκ με 4 συνεχόμενους πόντους μείωσαν σε 92-93, με τον Ντόρσεϊ να διαμορφώνει το 92-95 με πολύ δύσκολο σουτ. Ο Ντιουφ με κάρφωμα έγραψε το 94-95, 8'' πριν το τέλος με τον Πίτερς να οδηγείται στην γραμμή των βολών με 3'' να μένουν για το τέλος. Ο Αμερικανός ψηλός με 2/2 έκανε το 94-97, με τον Νιάνγκ να αστοχεί στο τέλος σε δύσκολο σουτ και τον Ολυμπιακό να παίρνει ένα πολύτιμο διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 41-50, 59-77, 94-97.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης