Άγριο ξύλο στο Μερσίν-Μποντρούμ για το γυναικείο πρωτάθλημα της Τουρκίας (pic+vid)

Με πολύ άγριο επεισόδιο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Μερσίν με την Μποντρούμ για το γυναικείο πρωτάθλημα στην Τουρκία, με τις παίκτριες των δύο ομάδων να συμπλέκονται στο παρκέ.

Η δεύτερη ομάδα της Μερσίν ηττήθηκε με 72-73 από την Μπόντρουμ, όμως μετά το τέλος του αγώνα εκτυλίχθηκαν πολύ άσχημες εικόνες.

Οι παίκτριες των δύο ομάδων συνεπλάκησαν στο παρκέ και οι μπουνιές έπεσαν βροχή, με αποτέλεσμα να υπάρξει και σοβαρός τραυματισμός αθλήτριας, που χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο από το παρκέ!

Δείτε παρακάτω το video: