Άγριο ξύλο στο Μερσίν-Μποντρούμ για το γυναικείο πρωτάθλημα της Τουρκίας (pic+vid)

Η δεύτερη ομάδα της Μερσίν ηττήθηκε με 72-73 από την Μπόντρουμ, όμως μετά το τέλος του αγώνα εκτυλίχθηκαν πολύ άσχημες εικόνες.
Οι παίκτριες των δύο ομάδων συνεπλάκησαν στο παρκέ και οι μπουνιές έπεσαν βροχή, με αποτέλεσμα να υπάρξει και σοβαρός τραυματισμός αθλήτριας, που χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο από το παρκέ!
Δείτε παρακάτω το video:
Kadınlar Ligi'nde oynanan Mersin - Bodrum maçının ardından oyuncular arasında yumruklu kavga çıktı 😳pic.twitter.com/w3HYV7vudf— Euroleague Time (@euroleague_time) December 26, 2025