H Moνακό βρήκε λύση στο πρόβλημα «Ταβάρες» και με επιθετική πολυφωνία κι 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων λύγισε τη Ρεάλ στο Πριγκιπάτο με 100-95.

Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο θύμιζε μία άτυπη «μάχη» μεταξύ του Ταβάρες, που είχε 15 πόντους, και της Μονακό. Όταν όμως η ομάδα του Σπανούλη βρήκε λύση στο πρόβλημα του θηριώδη σέντερ ξέφυγε κι έχτισε μια διαφορά ασφαλείας, που την οδήγησε στη νίκη.

Οι Μονεγάσκοι πέτυχαν τη δεύτερη σερί επικράτηση κι έφτασαν στο 11-7, αφήνοντας τους Μαδριλένους στο 10-8, συνεχίζοντας το αρνητικό σερί μακριά από την Ισπανία (3-7).

Πρώτος σκόρερ για τη Μονακό ήταν ο Έλι Οκόμπο με 22 πόντους (7/11 διπ., 5/5 βολές), με τον Μάικ Τζέιμς να προσθέτει άλλους 15. Διψήφιοι -στο σύνολο 6- ήταν και οι Νεμάνια Νέντοβιτς (12π., 3/4 διπ., 2/2 τριπ.), Μάθιου Στραζέλ (2/3 τριπ.), Άλφα Ντιαλό (4/7 διπ., 7 ριμπ.) και Νίκολα Μίροτιτς (10π.).

Από την πλευρά της Ρεάλ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο με 28 πόντους (6/7 τριπ., 10 ασ.), με τον Έντι Ταβάρες να έχει άλλους 21 (9/15 διπ., 11 ριμπ.), τους 15 στο πρώτο ημίχρονο. Στους 12 ο Τσούμα Οκέκε (2/2 διπ., 2/3 τριπ.).

Μόνος του κόντρα στη Μονακό ο Ταβάρες

Η Μονακό μπήκε ορεξάτη στο παρκέ κι έμοιαζε να βρίσκει από νωρίς ρυθμό, προηγούμενη με 7-2 με τη συμπλήρωση 3 λεπτών στο ματς. Κάπου εκεί όμως μπήκε στην εξίσωση ο Ταβάρες, που έκανε το καλύτερο φετινό του παιχνίδι κι έδωσε ώθηση στη Ρεάλ. Αρχικά ο Χεζόνια μείωσε σε 9-7 στο 4', με τον θηριώδη σέντερ (6π.) στο 6' να ισοφαρίζει σε 11-11. Ο Ταβάρες έκανε πάρτι και στο 7' έφτασε τους 11 πόντους με 5/6 δίποντα, για να δώσει προβάδισμα στους Μαδριλένους με 13-16, πριν στο 8' κάνει το 15-18 (13π.). Ο Τζέιμς όμως με τρίποντο ισοφάρισε σε 18-18, για να περάσει και πάλι μπροστά στο τέλος του δεκαλέπτου η Μονακό με 21-20 και τον Ταβάρες να έχει 15 πόντους.

Σαν τη γάτα με το ποντίκι με τον Ταβάρες οι Μονεγάσκοι

Το τρίποντο από τη γωνία του Νέντοβιτς στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου έκανε το 24-22, με τον Στραζέλ (5π.), που ήταν ο παίκτης που άλλαξε την εικόνα του ματς, να γράφει στο 12' το 26-22. Ο Χέιζ στο 14' έδωσε «αέρα» 5 πόντων στους Μονεγάσκους (30-25), με τον Στραζέλ (9π.) να «χτυπάει» και πάλι και με τρίποντο και φάουλ στο 15' να πηγαίνει τη Μονακό στο +7 (34-27). Ο Ταβάρες επέστρεψε στο ματς και μαζί του και η Ρεάλ στο σκορ, με τον Χεζόνια με σουτ από την περιφέρεια και τον θηριώδη σέντερ (17π.) στο 17' να κάνουν το 34-32. Ο Ταβάρες όμως έφτασε με τεχνική ποινή τα 3 φάουλ και κάθισε στον πάγκο, με τη Μονακό στο 19' να ξεφεύγει και πάλι και με καλάθι και φάουλ του Οκόμπο (7π.) να φτάνει στο +7 (43-36). Οκέκε και Μαλεντόν όμως στο 20' έφεραν τη Ρεάλ σε απόσταση βολής (43-40), με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 47-43.

Πήγε να της ξεφύγει, αλλά το έφερε στα ίσα τελικά η Ρεάλ

Στην έναρξη της τρίτης περιόδου η Ρεάλ ξέχασε να μπει στο παρκέ, με τη Μονακό να κάνει πάρτι, να «τρέχει» σερί 8-0 και με τους Τάις, Οκόμπο και Τζέιμς να φτάνει για πρώτη φορά στο +12 (55-43), χωρίς να έχουν περάσει ούτε 2 λεπτά. Ο Μπλοσομγκέιμ μάλιστα στο 13' έκανε το επιμέρους 10-0 για το 57-43, με τους Μαδριλένους να προσπαθούν να μπουν και πάλι στο ματς, αλλά να μην τα καταφέρνουν (61-51 στο 25'). Ο Καμπάτσο ήταν αυτός που σήμανε την αντεπίθεση, με τον Αργεντινό άσο με τρίποντο να κάνει το 61-54, πριν ο Αμπάλντε με 5 σερί πόντους φέρει τη Ρεάλ σε απόσταση βολής (65-62) στο 27'. Με τον Οκέκε στο φινάλε του δεκαλέπτου να διαμορφώνει το 70-70 και τα πάντα να ξεκινούν από την αρχή.

Με επιθετική πολυφωνία λύγισε τους Μαδριλένους η Μονακό

Ο Νέντοβιτς (10π.) στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου έκανε το 72-70, με τους Μαλεντόν και Ντεκ στο 32' να βάζουν και πάλι μπροστά τη Ρεάλ (72-73) για πρώτη φορά μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Δύο σερί τρίποντα όμως των Στραζέλ (12π., 2/3 τριπ.) και Μίροτιτς διαμόρφωσαν το 78-75 στο 33', με τον Μαυροβούνιο να γίνεται παράγοντας του ματς και στο 34' με νέο σουτ από την περιφέρεια να γράφει το 81-75 και τη Μονακό να «τρέχει» επιμέρους 9-2. Το 11-2 έκανε ο Χέιζ στο 35' για το 83-75, με την ομάδα του Σκαριόλο να έχει «κολλήσει» στην επίθεση. Μίροτιτς και Οκόμπο (20π.) 36' πήγαν την ομάδα του Σπανούλη στο +12 (87-75), με τη Μονακό να έχει πλέον επιμέρους 15-2 και να έχει παράσταση νίκης. Η Ρεάλ πλέον αναζητούσε μία μεγάλη ανατροπή, αλλά είδε τον Ντιάλο να της κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή (93-81 στο 38'), με τη Μονακό να φτάνει τελικά στη νίκη με το 100-95, παρά το κρεσέντο του Καμπάτσο στο φινάλε, που έφτασε τους 28 πόντους (6/7 τριπ.).

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 47-43, 70-70, 100-95

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