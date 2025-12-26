Η Παρτιζάν συνεχίζει τη φετινή της τραγωδία, η Μακάμπι έγραψε ραψωδία στη Σερβία με +25 (112-87) και στο Βελιγράδι είχε λαϊκά δικαστήρια την ώρα του αγώνα με έντονες αποδοκιμασίες!

Απίστευτες καταστάσεις στο Βελιγράδι, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να περνάει σαν σίφουνας και την Παρτιζάν να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού στο ντεμπούτο του Χουάν Πεναρόγια στον πάγκο της. Χαμός με τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της σερβικής ομάδας, με τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντουέιν Ουάσινγκτον να είναι και πάλι στο στόχαστρο.

Το παιχνίδι δεν χωρά κριτικής πέρα από το πρώτο δεκάλεπτο, αφού στη συνέχεια η Μακάμπι έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ, με το ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται στις εξέδρες, όπου οι φίλοι της Παρτιζάν δεν άντεχαν να βλέπουν το έκτρωμα της ομάδας τους κι αποδοκίμαζαν ακόμα και στα καλάθια του συγκροτήματος του Πεναρόγια, που έζησε εφιαλτικό ντεμπούτο.

Στο 8-10 πλέον έφτασε η ομάδα του Κάτας, που έχει 5 σερί νίκες και βλέπει την 10άδα στον ορίζοντα, την ίδια στιγμή που η Παρτιζάν έπεσε στο 6-12 και στο βάθος έχει... πάτο.

Πρώτος σκόρερ για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν ο Λόνι Ουόκερ με 20 πόντους (2/3 διπ., 5/11 τριπ., 6 ασ.), με τον Ρόμαν Σόρκιν να προσθέτει άλλους 17 (6/7 διπ., 6 ριμπ.). Στους 14 ο Τι Τζέι Λιφ (7/8 διπ., 6 ριμπ.) και στους 11 ο Ο' Σέι Μπρισέτ (1/1 διπ., 3/5 τριπ.). Διψήφιος και ο Μάρσιο Σάντος (4/6 διπ.).

Τι μπορεί να κρατήσει η Παρτιζάν από το ματς; Τους 15 πόντους του Κάμερον Πέιν (4/6 τριπ., 6 ασ.) στο ντεμπούτο του και τίποτα άλλο. Στους 12 ο Στέρλινγκ Μπράουν (3/6 τριπ.) κι από 10 οι Ταϊρίκ Τζόουνς (5/6 διπ., 6 ριμπ.) και Άιζακ Μπόνγκα (4/6 διπ.).

Μπήκε με φόρα χάρη στον Πέιν η Παρτιζάν, απάντησε η Μακάμπι

Η Παρτιζάν μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με τους πρώτους πόντους του Κάμερον Πέιν στην Euroleague προηγήθηκε με 10-7 στο 2', με τον Σόρκιν (5π.) να πρωταγωνιστεί για τη Μακάμπι και στο 4' να ισοφαρίζει σε 12-12. Φερνάντο, Πέιν (5π.) και Οσετκόφσκι «έτρεξαν» σερί 7-0 για τη σερβική ομάδα κι έκαναν το 19-12 στο 5', με τον Σάντος να βρίσκει λύσεις για το σύνολο του Κάτας και στο 6' να μειώνει σε 22-17. Δύο σερί τρίποντα όμως των Μαρίνκοβιτς και Μπράουν πήγαν την Παρτιζάν για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (28-17), με το Σάντος να συνεχίζει να αντιστέκεται για τους Ισραηλινούς, να φτάνει τους 9 πόντους και μαζί με το τρίποντο του Μπλατ να μειώνει σε 31-30 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Το σερί 12-0 έφερε τους Ισραηλινούς στο +15 και τους Σέρβους στα κάγκελα!

Η δεύτερη περίοδος; Παράσταση για έναν ρόλο, με την Παρτιζάν να είναι τραγική. Ο Λιφ με 4 σερί πόντους έβαλε μπροστά τη Μακάμπι με 31-34 σε 58", με τον Λούντμπεργκ να γράφει στο 12' το 31-36. Ο Ουάσινγκτον με τρίποντο μείωσε σε 34-36, με τον τρομερό για το ντεμπούτο του Πέιν στο 16' να διαμορφώνει το 41-42. Και κάπου εκεί τέλος. Η Μακάμπι έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ και με σερί 12-0 προηγήθηκε με 41-54 στο 19', με τον Ουόκερ να είναι πρωταγωνιστής. Ο Τζόουνς «έσπασε» την κίτρινη «καταιγίδα» για το 43-56, αλλά ο Σόρκιν (9π.) με τον Χόαρντ έστειλαν την ομάδα του Κάτας στα αποδυτήρια με το +15 (43-58), με τους οπαδούς της Παρτιζάν να αποδοκιμάζουν έντονα τους παίκτες!

Τραγωδία η Παρτιζάν, ραψωδία η Μακάμπι

Καμία διαφοροποίηση και στην τρίτη περίοδο, με τον Mπρισέτ με 2 σερί τρίποντα να εκτοξεύει της διαφορά στους 21 (43-64) και το Βελιγράδι να «βράζει» ακόμα περισσότερο. Η Μακάμπι έκανε... παπάδες στο παρκέ -και με την ψυχολογία με το μέρος της- με τον Ουόκερ στο 22' με ακόμα ένα σουτ από την περιφέρεια να γράφει το 43-67! Σε μία από τις λίγες φορές στην Αρένα του Βελιγραδίου δεν ακουγόταν ψυχή, με τον Χόαρντ με καλάθι και φάουλ το 25' να κάνει το 51-78. Το +30 (51-81) δεν άργησε να έρθει, δια χειρός μάλιστα του Ουόκερ (20π., 5/11 τριπ.), με τη Μακάμπι να «τρέχει» επιμέρους 23-8 στο δεκάλεπτο! Τίποτα δεν άλλαξε στο υπόλοιπο, με την ομάδα του Κάτας να μπαίνει στην τελική ευθεία με το 59-92 (34-16 επιμέρους) και το γήπεδο να σηκώνεται και πάλι όρθιο για να αποδοκιμάσει.

Ολοκλήρωσε τον περίπατο και βλέπει 10άδα η Μακάμπι

Προφανώς και τα πάντα είχαν κριθεί, αλλά το βλέμμα όλων είχε πέσει στο που θα σταματήσει η Μακάμπι και που θα φτάσουν οι αντιδράσεις των οπαδών της Παρτιζάν. Η απάντηση στο δεύτερο δεν άργησε να έρθει, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να καρφώνει δύο φορές και όλο το γήπεδο σχεδόν να τον αποδοκιμάζει έντονα, πριν στη συνέχεια οι φίλοι της σερβικής ομάδας επιδοκιμάσουν το άστοχο σουτ του Ουάσινγκτον. Η «100άρα» δεν άργησε (65-101) και ήρθε δια χειρός Λιφ (12π.), με τη Μακάμπι να ρίχνει κάπως ρυθμό στο φινάλε και τα λαϊκά δικαστήρια στην Παρτιζάν να συνεχίζονται. Το τελικό 87-112 ήρθε απλώς να σφραγίσει τη νίκη της ομάδας του Κάτας, που πλέον βλέπει 10άδα.

Τα δεκάλεπτα: 31-30, 43-58, 59-92, 87-112

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