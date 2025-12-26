Ολυμπιακός: Ντεμπούτο Μόντε Μόρις στην Euroleague - Η 12άδα κόντρα στην Βίρτους

Ντεμπούτο στην Euroleague αναμένεται να πραγματοποίησει ο Μόντε Μόρις στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια (21:30).

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Βίρτους Μπολόνια (21:30), με τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνουν ένα σημαντικό διπλό σε μια δύσκολη έδρα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην 12άδα τον Μόντε Μόρις, όσον αφορά αγώνα της Εuroleague, με τον Αμερικανό γκαρντ να είναι πανέτοιμος για το ντεμπούτο στην διοργάνωση.

Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου δεν ταξίδεψαν με την αποστολή και έμειναν στην Αθήνα, ενώ εκτός παραμένουν οι τραυματίες Ουόρντ και ΜακΚίσικ.

Η 12άδα του Ολυμπιακού στην Μπολόνια

Τόμας Ουόκαπ. Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Σέιμπεν Λι, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο