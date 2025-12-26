Χαμός στο Βελιγράδι: Έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της Παρτιζάν στους παίκτες!

Χαμός και πάλι στο Βελιγράδι με τους οπαδούς της Παρτιζάν να αποδοκιμάζουν έντονα τους παίκτες της ομάδας που χάνουν με 15 πόντους στο ημίχρονο από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ!

Ποια Χριστούγεννα και ποιες γιορτές, στο στρατόπεδο της σερβικής ομάδας δεν πιάνει τίποτα, αφού η Παρτιζάν θυμίζει καζάνι που βράζει με την κατάσταση να είναι στα κάγκελα!

Η εικόνα της ομάδας του Χουάν Πεναρόγια, που μάλιστα κάνει το ντεμπούτο στον πάγκο της Παρτιζάν, είναι και πάλι αποκαρδιωτική, αφού στο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στην Παρτιζάν ήταν πίσω με 15 πόντους (43-58), με τους οπαδούς να ξεσπάνε.

Ο κόσμος της Παρτιζάν ήταν και πάλι έξαλλος και αποδοκίμασε έντονα τους παίκτες της ομάδας, με το... φάντασμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να συνεχίζει να αιωρείται πάνω από το Βελιγράδι.