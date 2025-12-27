Ματσάρα «κιτρινόμαυρων» στα Άνω Λιόσια - Νίκη ανάσα ψάχνει ο Πανιώνιος στο Ιβανώφειο

Με τρεις αναμετρήσεις - μετά και την αναβολή της αναμέτρησης του Αμαρουσίου με τον Παναθηναϊκό - συνεχίζεται η Stoiximan Basketball League το απόγευμα του Σαββάτου για την 11η αγωνιστική.
H AEK υποδέχεται τον Άρη (16:00) στα Άνω Λιόσια στο ντέρμπι της αγωνιστικής, με την Ένωση να θέλει να διευρύνει το σερί της μετά το διπλό σην Μύκονο, την ώρα που η ομάδα της Θεσσαλονίκης δείχνει να βρίσκει ρυθμό και φόρμα.
Ο Πανιώνιος δοκιμάζεται στο Ιβανώφειο (18:15), με τους «κυανερυθρους» να ψάχνουν νίκη ανάσα για να ξεκωλήσουν από τον πάτο της βαθμολογίας, με την ομάδα του Λούκιτς να παρουσιάζει πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρωτάθλημα, κυρίως εντός έδρας.
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 20β | 10-0
- Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1
- ΠΑΟΚ 18β | 8-2
- ΑΕΚ 16β | 6-4
- Άρης Betsson 15β | 5-5
- Περιστέρι Betsson 15β | 5-5
- Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5
- Μύκονος Betsson 14β | 4-6
- Ηρακλής 14β | 4-6
- Καρδίτσα 14β. | 4-6
- Μαρούσι 12β. | 2-8
- Κολοσσός Ρόδου 12β. | 2-8
- Πανιώνιος 12β | 1-10
Η αγωνιστική (12η)
Σάββατο 27/12
16:00 ΑΕΚ - Άρης
16:00 Κολοσσός - Μύκονος
18:15 Ηρακλής - Πανιώνιος
Κυριακή 28/12
13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ
16:00 Περιστέρι - Προμηθέας