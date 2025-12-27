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Ματσάρα «κιτρινόμαυρων» στα Άνω Λιόσια - Νίκη ανάσα ψάχνει ο Πανιώνιος στο Ιβανώφειο

Μπάσκετ
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Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στα Άνω Λιόσια στο ντέρμπι της αγωνιστικής (16:00), με τον Πανιώνιο να ψάχνει νίκη-ανάσα κόντρα στον Ηρακλή στο Ιβανώφειο (18:15).

Με τρεις αναμετρήσεις - μετά και την αναβολή της αναμέτρησης του Αμαρουσίου με τον Παναθηναϊκό - συνεχίζεται η Stoiximan Basketball League το απόγευμα του Σαββάτου για την 11η αγωνιστική.

H AEK υποδέχεται τον Άρη (16:00) στα Άνω Λιόσια στο ντέρμπι της αγωνιστικής, με την Ένωση να θέλει να διευρύνει το σερί της μετά το διπλό σην Μύκονο, την ώρα που η ομάδα της Θεσσαλονίκης δείχνει να βρίσκει ρυθμό και φόρμα.

Ο Πανιώνιος δοκιμάζεται στο Ιβανώφειο (18:15), με τους «κυανερυθρους» να ψάχνουν νίκη ανάσα για να ξεκωλήσουν από τον πάτο της βαθμολογίας, με την ομάδα του Λούκιτς να παρουσιάζει πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρωτάθλημα, κυρίως εντός έδρας. 

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 20β | 10-0
  2. Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1
  3. ΠΑΟΚ 18β | 8-2
  4. ΑΕΚ 16β | 6-4
  5. Άρης Betsson 15β | 5-5
  6. Περιστέρι Betsson 15β | 5-5
  7. Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5
  8. Μύκονος Betsson 14β | 4-6
  9. Ηρακλής 14β | 4-6
  10. Καρδίτσα 14β. | 4-6
  11. Μαρούσι 12β. | 2-8
  12. Κολοσσός Ρόδου 12β. | 2-8
  13. Πανιώνιος 12β | 1-10

Η αγωνιστική (12η)

Σάββατο 27/12

16:00 ΑΕΚ - Άρης
16:00 Κολοσσός - Μύκονος
18:15 Ηρακλής - Πανιώνιος

Κυριακή 28/12

13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ
16:00 Περιστέρι - Προμηθέας

Ματσάρα «κιτρινόμαυρων» στα Άνω Λιόσια - Νίκη ανάσα ψάχνει ο Πανιώνιος στο Ιβανώφειο