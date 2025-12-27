Ματσάρα «κιτρινόμαυρων» στα Άνω Λιόσια - Νίκη ανάσα ψάχνει ο Πανιώνιος στο Ιβανώφειο

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στα Άνω Λιόσια στο ντέρμπι της αγωνιστικής (16:00), με τον Πανιώνιο να ψάχνει νίκη-ανάσα κόντρα στον Ηρακλή στο Ιβανώφειο (18:15).

Με τρεις αναμετρήσεις - μετά και την αναβολή της αναμέτρησης του Αμαρουσίου με τον Παναθηναϊκό - συνεχίζεται η Stoiximan Basketball League το απόγευμα του Σαββάτου για την 11η αγωνιστική.

H AEK υποδέχεται τον Άρη (16:00) στα Άνω Λιόσια στο ντέρμπι της αγωνιστικής, με την Ένωση να θέλει να διευρύνει το σερί της μετά το διπλό σην Μύκονο, την ώρα που η ομάδα της Θεσσαλονίκης δείχνει να βρίσκει ρυθμό και φόρμα.

Ο Πανιώνιος δοκιμάζεται στο Ιβανώφειο (18:15), με τους «κυανερυθρους» να ψάχνουν νίκη ανάσα για να ξεκωλήσουν από τον πάτο της βαθμολογίας, με την ομάδα του Λούκιτς να παρουσιάζει πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρωτάθλημα, κυρίως εντός έδρας.

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 20β | 10-0 Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1 ΠΑΟΚ 18β | 8-2 ΑΕΚ 16β | 6-4 Άρης Betsson 15β | 5-5 Περιστέρι Betsson 15β | 5-5 Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5 Μύκονος Betsson 14β | 4-6 Ηρακλής 14β | 4-6 Καρδίτσα 14β. | 4-6 Μαρούσι 12β. | 2-8 Κολοσσός Ρόδου 12β. | 2-8 Πανιώνιος 12β | 1-10

Η αγωνιστική (12η)

Σάββατο 27/12

16:00 ΑΕΚ - Άρης

16:00 Κολοσσός - Μύκονος

18:15 Ηρακλής - Πανιώνιος

Κυριακή 28/12

13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ

16:00 Περιστέρι - Προμηθέας