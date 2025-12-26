ΑΕΚ: Γεμίζει η Sunel Arena με τον Άρη Βetsson, άνοιξε και το άνω διάζωμα του γηπέδου

Λόγω της μεγάλης ζήτησης και όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ, άνοιξε και το άνω διάζωμα της SUNEL Arena, για την αναμέτρηση με Άρη Βetsson. Αναλυτικά όσα αναφέρει η Ένωση:

«Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ, η ομάδα μας σάς θέλει κοντά της μαζικά και αν είναι δυνατόν από το τζάμπολ. Επειδή παρατηρείται τις τελευταίες ώρες έντονη κινητικότητα, παρακαλείσθε να σπεύσετε νωρίτερα στο γήπεδο, ήτοι από τις 14:30, για δική σας διευκόλυνση, προκειμένου ν’ αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν αύριο, ανήμερα του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

Τιμή Εισιτηρίου: Από 20 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ».