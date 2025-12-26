Λούκιτς: «Ίσως ο αγώνας της χρονιάς για εμάς κόντρα στον Πανιώνιο»

Στην τελευταία αγωνιστική του υποχρέωση για το 2025, ο Ηρακλής υποδέχεται αύριο (27/12, 18:15) τον Πανιώνιο στο Ιβανώφειο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League, θέλοντας να ολοκληρώσει με νίκη τη χρονιά.

Οι “κυανόλευκοι” ολοκλήρωσαν σήμερα (26/12) την προετοιμασία τους για το αυριανό παιχνίδι, με μια μεσημεριανή προπόνηση στο Ιβανώφειο, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι παίκτες, με τον προπονητή της ομάδας, Ζόραν Λούκιτς να τονίζει πως «αυτός ο αγώνας ίσως είναι ο πιο σημαντικός της χρονιάς».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού του Ηρακλή:

«Πρώτα απ’ όλα καλές γιορτές σε όλους. Στην Ελλάδα και στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ειδικά για τους φιλάθλους μας, που θα έρθουν να μας υποστηρίξουν σε αυτό το παιχνίδι”, δήλωσε αρχικά για τις ημέρες αυτές και πρόσθεσε:

«Σημαντικός αγώνας για μας… Αφήνουμε τις διακοπές των Χριστουγέννων πίσω μας και οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε και να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι γι’ αυτό το παιχνίδι. Ίσως αυτός να είναι ο αγώνας της χρονιάς για εμάς, διότι για τον Πανιώνιο είναι επίσης σημαντικός, επειδή πρέπει να αλλάξει το ρυθμό, που έχει. Δυστυχώς γι’ αυτούς δεν είναι καλός.

Δεν θέλω να είμαστε σε αυτό το γήπεδο ο αντίπαλος και η ομάδα, που θα τους δώσει αυτή τη νίκη. Θα χρειαστεί να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει να καταλάβουμε τι βρίσκεται μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε αυτή τη νίκη. Θα είναι μία πολύ σημαντική νίκη για μας κι ελπίζω ότι με τους φιλάθλους μας, τους εξαιρετικούς φιλάθλους μας, θα πάρουμε αυτό που θέλουμε».

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο Ηρακλής θα παίξει για μια ακόμη φορά σε κατάμεστο Ιβανώφειο, επεσήμανε: «Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους φιλάθλους μας. Είναι πολύ καλύτερο να παίζεις σ’ ένα τέτοιο γήπεδο, με εξαιρετικούς φιλάθλους από να βρίσκεσαι σ’ ένα… θέατρο. Σίγουρα…».