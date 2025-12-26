Την πέταξε την πρόταση η ΚΑΕ Ολυμπιακός: Εξετάσεις μόνο σε… δημόσια νοσοκομεία για να αναβάλλονται αγώνες!

Μπορεί ο αντίπαλος του Παναθηναικού να έδειξε κατανόηση στα 11 κρούσματα γρίπης Α, αλλά ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να δεχθεί έτσι το αίτημα των πρασίνων κι έτσι ζήτησε να υποβάλλονται σε εξετάσεις σε δημόσια νοσοκομεία!

Δε θα μπορούσε να μην πετάξει τη δική της… πρόταση η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ξεχώρισε λοιπόν και σήμερα στον ΕΣΑΚΕ προτείνοντας να γίνονται εξετάσεις σε δημόσια νοσοκομεία ώστε να είναι απολύτως διαφανής η αξιοπιστία των περιπτώσεων γρίπης, Covid ή οτιδήποτε άλλο οδηγεί σε αναβολές αγώνες.

Ωστόσο δείχνει ότι μάλλον κάποιοι δεν πείστηκαν από το γεγονός ότι 11 παίκτες και μέλη του staff έχουν βρεθεί με γρίπη τύπου Α.

Στον Παναθηναϊκό δεν ήθελαν επ ουδενί να βάλουν νέα αγωνιστική υποχρέωση τρεις μέρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό και όχι μόνο δεν εξυπηρετεί αλλά παρεμποδίζει την προετοιμασία για ένα σημαντικό παιχνίδι της Ευρωλίγκα. Ωστόσο αγόγγυστα δέχθηκαν να γίνει ο αγώνας πρωταθλήματος την Τρίτη δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλες ημερομηνίες. Παρόλα αυτά, η ΚΑΕ ΟΣΦΠ ζήτησε εξετάσεις σε δημόσια νοσοκομεία ώστε να υπάρχει διαφάνεια…

Απαιτείται ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, δεν ψήφισαν οι ομάδες για εξέταση σε δημόσιο νοσοκομείο

Η επιτροπή πρωταθλήματος που συνεδρίασε αποτελείται από εκπροσώπους 4 ομάδων (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Προμηθέας, Καρδίτσα), με τους δύο τελευταίους μάλιστα να τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ της αναβολής ενώ τον Ολυμπιακό να ψηφίζει υπέρ της αναβολής υπό την αίρεση του δημοσίου νοσοκομείου.

Το θέμα του δημόσιου νοσοκομείου θα τεθεί στο επόμενο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ που είναι και αρμόδιο για τέτοιου είδους θέματα. Καμία απόφαση ως τότε δε μπορεί να ληφθεί, ούτε φυσικά υπήρξε ομοφωνία όπως αρχικά διέρρευσε στα media καθότι η συγκεκριμένη επιτροπή είναι και αναρμόδια για κάτι τέτοιο.