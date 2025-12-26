UNICEF Trophy: Οι δύο… πρώτες χωρίς την Aττική και η παράδοση της National League 1

Το UNICEF Trophy έρχεται το διήμερο 27-28 Δεκεμβρίου 2025 στην Άρτα.

Νίκη Βόλου, ΑΓΕΧ, Ελευθερούπολη και Δόξα Λευκάδας βρίσκονται στην πόλη της Ηπείρου για το μεγάλο ραντεβού στο Νέο Κλειστό Τ9 Κωστακίων, με φόντο τη διεκδίκηση μιας θέσης στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας για τον νικητή.

Αρκετά είναι τα ενδιαφέροντα στοιχεία, που μπορεί να προσέξει κανείς για την φετινή «έκδοση» της διοργάνωσης, με την Αττική για πρώτη φορά να μην είναι παρούσα στο σκηνικό και τρεις ομάδες της Elite League να επιδιώκουν, μαζί με άλλη μία της National League 1, να γράψουν τη δική τους ιστορία στην τετραετή πορεία του θεσμού.

Η διοργάνωση και ο νικητής… εκτός Λεκανοπεδίου

Το UNICEF Trophy συνεχίζει να εξελίσσεται. Μετά την πρώτη διοργάνωση σε Χολαργό και ΟΑΚΑ, τη δεύτερη στα Άνω Λιόσια και την τρίτη στη Γλυφάδα, ήρθε η ώρα να ταξιδέψει ο θεσμός για πρώτη φορά εκτός του Λεκανοπεδίου, με την Άρτα, που τα τελευταία χρόνια έχει φιλοξενήσει αρκετά σημαντικά ραντεβού, να δημιουργεί το δικό της κάλεσμα στους φίλους του μπάσκετ για μια από τις πιο όμορφες γιορτές της χρονιάς, προσφέροντας στον νικητή τη δυνατότητα ενός… πρώτου τίτλου της σεζόν, που παράλληλα δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσει θέση στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, μάλιστα, για πρώτη φορά τη διοργάνωση θα κατακτήσει ομάδα εκτός της Αττικής. Μετά τις δύο σερί κούπες του Πανιωνίου (2022-2023, 2023-2024), που ακολουθήθηκαν από την πρωτιά των Μεγάρων (2024-2025), τέσσερις ομάδες από ισάριθμες περιοχές της Ελλάδας μπαίνουν στη «μάχη» για το τέταρτο UNICEF Trophy.

Για την ιστορία, το τρόπαιο διεκδικούν δύο νησιωτικές ομάδες (ΑΓΕΧ εκπροσωπώντας την Εύβοια, Δόξα Λευκάδας εκπροσωπώντας τα Επτάνησα) μία από τη Θεσσαλία (Νίκη Βόλου) και μία από τη Μακεδονία (Ελευθερούπολη), με τις αντίστοιχες περιοχές τους να κερδίζουν τη διοργάνωση φυσικά για πρώτη φορά.

Η National League 1… πάει τελικό

Η Ελευθερούπολη είναι η τρίτη ομάδα της National League 1, που θα συμμετάσχει στη διοργάνωση, με τους εκπροσώπους της κατηγορίας, που φτάνουν μέχρι το UNICEF Trophy, να αποδεικνύονται εξαιρετικά ανταγωνιστικοί, φτάνοντας δε έως και στο τέλος της διαδρομής.

Τη σεζόν 2022-2023, ο Πανιώνιος όχι μόνο είχε φτάσει στον τελικό, αλλά είχε κατακτήσει και το τρόπαιο, συμμετέχοντας στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Δύο χρόνια αργότερα, το Αιγάλεω θα έγραφε επίσης ιστορία, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον Παπάγου και φτάνοντας στον τελικό, όπου στο τέλος ηττήθηκε από την ΝΕ Μεγαρίδος.

Όποιος συμμετέχει στο UNICEF Trophy από την National League 1, επομένως, δείχνει να… πηγαίνει έως το τέλος και μένει να φανεί, αν η Δόξα Λευκάδας θα «σπάσει» τον κανόνα, ή η Ελευθερούπολη θα συνεχίσει την παράδοση.

Τα εισιτήρια των αγώνων

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω της Ticketmaster, από όπου μπορείτε να τα προμηθευτείτε και να βρεθείτε στο επίκεντρο της δράσης.

Η γενική είσοδος για κάθε ημέρα αγώνων είναι 10 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά ως πέντε ετών, χωρίς όμως εξασφαλισμένη θέση.

*Πληροφορίες για τα ΑΜΕΑ μπορείτε να βρείτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της ticketmaster.