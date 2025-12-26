Γκάουντλοκ: «To ματς κόντρα στην Μύκονο από τα πιο σημαντικά της σεζόν»

Την άποψή του για την εντός έδρας αναμέτρηση του Κολοσσού με την Μύκονο (27/12, 16:00), για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, μοιράστηκε ο Άντριου Γκάουντλοκ.

Ο Αμερικανός γκαρντ και σκόρερ των Ροδιτών επισήμανε τη σημαντικότητα του αγώνα, μιας και οι δύο ομάδες παλεύουν για την παραμονή στην μεγάλη κατηγορία.

«To ματς κόντρα στην Μύκονο είναι από τα πιο σημαντικά της φετινής σεζόν και γι αυτό πρέπει να έχουμε την κατάλληλη νοοτροπία για να φτάσουμε στον στόχo μας» είπε ο έμπειρος γκαρντ του Κολοσσού και πρόσθεσε:

«Έχουμε δουλέψει σκληρά και είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο μας. Σίγουρα θα χρειαστούμε τη στήριξη του κόσμου, ώστε να είναι ο έκτος παίκτης μας! Ανυπομονώ να σας δω όλους εκεί».