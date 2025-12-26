Σάκοτα: «Έχει φορμαριστεί ο Άρης και ξέρουμε τι μας περιμένει»

Η ΑΕΚ υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου τον Άρη (27/12, 16:00) και ο Ντράγκαν Σάκοτα εφιστά την προσοχή στον αντίπαλο, ενώ ταυτόχρονα στέλνει και το δικό του μήνυμα στον κόσμο.

Αναλυτικά η δήλωση του κόουτς της ΑΕΚ ενόψει του παιχνιδιού με τους κιτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης: «Έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα μεγάλο ματς, με αντίπαλο μία ομάδα η οποία παλεύει για τους ίδιους στόχους με εμάς. Εκτός Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, υπάρχει ένα γκρουπ ομάδων που έχει τον ίδιο στόχο και σ’ αυτό το γκρουπ ανήκουμε και εμείς, αλλά και ο Άρης.

Ο Άρης έχει φορμαριστεί. Ξεκίνησε να κερδίζει στην Ευρώπη και στο Πρωτάθλημα και ξέρουμε τι μάς περιμένει. Διαθέτει παίκτες με μεγάλη εμπειρία, παίζει καλή άμυνα και έχει προσωπικότητες επιθετικά, όπως οι Τζόουνς, Νουά, Άντζουζιτς. Απαιτείται μεγάλη προσοχή.

Είναι ιδιαίτερη χαρά τώρα που οι ημέρες είναι γιορτινές, να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Ελπίζουμε, ότι θα γεμίσουν οι οπαδοί μας το γήπεδο και θα μας βοηθήσουν όπως άλλωστε κάνουν πάντα. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δεν είναι σχήμα λόγου. Οι οπαδοί μας είναι η δύναμή μας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να δώσουμε μία χαρά στον κόσμο μας».