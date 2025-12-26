Κι επίσημη η αναβολή του Μαρούσι - Παναθηναϊκός, την Τρίτη το ματς

Οι «πράσινοι» ταλαιπωρούνται από κρούσματα γρίπης Α, αφού 8 παίκτες του «τριφυλλιού» και 3 μέλη του σταφ έχουν ήδη κολλήσει.
Αυτό προφανώς και δημιούργησε πρόβλημα στη διεξαγωγή της αναμέτρησης, που τελικά η Stoiximan Greek Basketball League ανέβαλε, με τη σύμφωνη γνώμη και του Αμαρουσίου.
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ομάδα των βόρειων προαστίων θα διεξαχθεί την Τρίτη (30/12) την ίδια ώρα (18:30).
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR που ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12/25 και ώρα 18:30 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12/25 και ώρα 18:30 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».