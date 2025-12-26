Χωρίς Φόρεστερ και Γκιουζέλη κόντρα στην ΑΕΚ ο Άρης Betsson

Με τις απουσίες των Τζέικ Φόρεστερ και Γιώργου Γκιουζέλη, ο Άρης Betsson θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει αύριο (27/12, 16:00) την ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ:

«Ο ΑΡΗΣ Betsson αντιμετωπίζει αύριο (27/12, 16:00, ΕΡΤ2 Σπορ) στη Sunel Arena την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.

Η ομάδα του Igor Milicic μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχει μία δύσκολη δοκιμασία απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται στην 4η θέση με ρεκόρ 6-4, μετρώντας μία περισσότερη νίκη.

Ο ΑΡΗΣ Betsson ολοκλήρωσε την προετοιμασία του σήμερα (26/12) με μία μεσημεριανή προπόνηση στο «Nick Galis Hall» και το απόγευμα ταξιδεύει αεροπορικώς για την Αθήνα. Εκτός αποστολής έμειναν ο Γιώργος Γκιουζέλης, ο οποίος υποφέρει από γαστρεντερίτιδα και ο Jake Forrester, ο οποίος είναι ο ξένος που έμεινε εκτός εξάδας.

Την αποστολή της ομάδας απαρτίζουν οι:

Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Παναγιώτης Λέφας, Bryce Jones, Amine Noua, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Στέλιος Πουλιανίτης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Καζαμίας, Steven Enoch, Ronnie Harrell, Danilo Andjusic, Arnoldas Kulboka».