Πάει για Τρίτη ο αγώνας του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι

Από ώρα σε ώρα αναμένεται η επίσημη αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού λόγω των κρουσμάτων γρίπης Α. Ολα δείχνουν πως ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12 στις 18:00.

Σημαντικό ρόλο ως προς την αναβολή του αγώνα έπαιξε και η σύμφωνη γνώμη του Αμαρουσίου. Ο ΕΣΑΚΕ αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την αναβολή μέσα στην ημέρα και τη διεξαγωγή του στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία.

Με τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού να είναι συνεχόμενες, η πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία είναι η προσεχής Τρίτη.

Πάρα το γεγονός ότι τρεις ημέρες μετά ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό δεν έχουν άλλη επιλογή και έδωσαν πράσινο φως ώστε να διεξαχθεί άμεσα ο αγώνας προκειμένου να μην επιβαρύνουν κι άλλο το πρόγραμμα της ομάδας.

Ελπίζοντας φυσικά ότι η πλειοψηφία των αθλητών θα έχει αναρρώσει και με την ελπίδα φυσικά να μην προστεθούν κι άλλοι στη λίστα των ασθενών καθώς όπως φαίνεται η γρίπη ήταν επακόλουθο της αποστολής στο Κάουνας.