Νίκη με… επικό χριστουγεννιάτικο Γιόκιτς για τους Νάγκετς (vid)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν 142-138 των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στην παράταση.

Το καλύτερο ματς της βραδιάς στο NBA έγινε στο Ντένβερ, όπου οι Νάγκετς επιβλήθηκαν 142-138 των Τίμπεργουλβς στην παράταση (115-115 κ.δ.), χάρη σε μια ανεπανάληπτη παράσταση του Νίκολα Γιόκιτς. Η ομάδα του Ντένβερ ανέβηκε στο 22-8, ενώ οι «λύκοι» έμειναν στο 20-11.

Ο Γιόκιτς έκανε τα… πάντα μέσα στο γήπεδο, τελειώνοντας το παιχνίδι με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μάρεϊ με 35 πόντους και 10 ασίστ.

Για την ομάδα της Μινεσότα, πάλεψε ο Έντουαρντς με 44 πόντους και ο Ραντλ που σημείωσε 32 πόντους.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.