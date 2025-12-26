«Μαύρα» Χριστούγεννα για τους Λέικερς που γνώρισαν τρίτη σερί ήττα

Οι Λος Άντζελες Λέικερς διανύουν κακή αγωνιστική περίοδο αφού μετά τα αρνητικά αποτελέσματα κόντρα σε Κλίπερς και Σανς ηττήθηκαν και από τους Χιούστον Ρόκετς με 119-96

Oι «Λιμνάνθρωποι» παρουσίασαν τεράστια αμυντικά κενά επιτρέποντας στους Ρόκετς να προηγηθούν με 25-37 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους γηπεδούχους να βγάζουν μια μικρή αντίδραση, με το ημίχρονο να κλείνει στο +10 υπέρ των Τεξανών (53-63).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ρόκετς κυριάρχησαν πλήρως, εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την μεγάλη αδυναμία των Λέικερς να αμυνθούν σωστά και έφυγαν από την Crypto Arena με ένα μεγάλο διπλό, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 18-10.

Οι Λέικερς αντίθετα έπεσαν στο 19-10 και από εκεί που ήταν για αρκετό διάστημα στη δεύτερη θέση της Δύσης, πλέον κινδυνεύουν να βρεθούν στην έκτη θέση, γνωρίζοντας το τελευταίο διάστημα τρεις σερί ήττες.

Ο Κέβιν Ντουράντ με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ξεχωρίζει για τους Λέικερς, έχοντας 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης