Οι Ουόριορς θα κάνουν καλά Χριστούγεννα με τρεις σερί νίκες

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ανήμερα των Χριστουγέννων, πανηγύρισαν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους, επικρατώντας των Ντάλας Μάβερικς με 129-119.

Oι γηπεδούχοι μπήκαν με ορμή στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 40-28 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 31-30 στη δεύτερη περίοδο έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 13 πόντων (71-58).

Στο δεύτερο μέρος οι Μάβερικς προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις σε άμυνα και επίθεση και κατάφεραν να έχουν σταθερά διψήφιο προβάδισμα μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Με αυτή τη νίκη οι Ουόριορς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 16-15 και βρίσκονται στην 8η θέση της δυτικής περιφέρειας, ενώ οι Μάβερικς έπεσαν στο 12-20 και παραμένουν εκτός των θέσεων που οδηγούν στο play in tournament.

Ο Τζίμι Μπάτλερ ήταν ο κορυφαίος των νικητών έχοντας 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ, με τον Κούπερ Φλαγκ να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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