Αγωνία στους Μάβερικς: Τραυματίστηκε ξανά στη βουβωνική χώρα ο Άντονι Ντέιβις!

Η ατυχία δεν αφήνει τον Άντονι Ντέιβις ούτε τα Χριστούγεννα, αφού ο έμπειρος σέντερ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στο ημίχρονο της αναμέτρησης των Μάβερικς με τους Ουόριορς.

Ο Άντονι Ντέιβις στην διάρκεια του πρώτου μέρους της αναμέτρησης αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια προκειμένου να εξεταστεί από τους γιατρούς των Μάβερικς.

Η ενημέρωση αναφέρει ότι ο Άντονι Ντέιβις αντιμετωπίζει ξανά πρόβλημα στην βουβωνική χώρα και αναγκάστηκε να τεθεί νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της αναμέτρησης, καθώς θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Οι ιθύνοντες των Ντάλας Μάβερικς περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων του «φρύδια», αφού ο Ντέιβις έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά στην καριέρα του από τραυματισμούς.