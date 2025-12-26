Βρήκαν τον μπελά τους με Σπερς οι Θάντερ

Όπου τους βρουν. Στο NBA Cup, στο Σαν Αντόνιο, στην Οκλαχόμα, οι Σπερς έχουν γίνει ο κακός δαίμονας των πρωταθλητών, πανηγυρίζοντας τρίτη σερί νίκη απέναντι τους (117-102).

H αρχή έγινε στα ημιτελικά του NBA Cup, η συνέχεια δόθηκε στο Σαν Αντόνιο και ανήμερα των Χριστουγέννων, οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν τρεις τις νίκες τους απέναντι στους Θάντερ, αυτή τη φορά αλώνοντας την Οκλαχόμα.

Οι Τεξανοί έχουν εξελιχθεί σε κακό... σπυρί για τους πρωταθλητές, αφού από τις πέντε ήττες τους την φετινή σεζόν οι τρεις είναι απέναντι στους Σπερς, με την ομάδα από το Σαν Αντόνιο να έχει βρει το... κουμπί των Θάντερ.

Το ματς

Oι Σπερς έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους, αφού έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 36-41 και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα εννιά πόντων (60-69).

Η κυριαρχία των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, όπου με επί μέρους 19-26, εκτόξευσαν την διαφορά στο +16 (79-95) και επί της ουσίας «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη με άνεση.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Σπερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 23-7 και πλέον έχουν πλησιάσει τους Θάντερ που βρίσκονται σταθερά στην πρώτη θέση με ρεκόρ 26-5.

Ο ΝτεΆρον Φοξ με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σπερς, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να ξεχωρίζει για τους Θάντερ με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης