Must - win παιχνίδι για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Βίρτους Μπολόνια (21:30) για την 18η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα must - win παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους»

Δοκιμασία στην επικίνδυνη Μπολόνια για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Βίρτους για την 18η αγωνιστική της Euroleague σε ένα must - win παιχνίδι για τους Πειραιώτες που θέλουν να χτίσουν σερί πριν την κρίσιμη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια δεν θα έχει στην διάθεση του, τους Σακίλ ΜακΚίσικ και Τάισον Ουόρντ που ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών, ωστόσο ο Έλληνας τεχνικός θα έχει στην διαθέση του τον Μόντε Μόρις που αναμένεται να πραγματοποίησει το ντεμπούτο του στην Euroleague με τα «ερυθρόλευκα».

Από την άλλη η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς είναι αρκετά δυνατή στην έδρα της και με ρεκόρ 8-9 βρίσκεται στα όρια της 10άδας.

Τρίτη 23/12

Ντουμπάι-Αρμάνι Μιλάνο 99-92

Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα 72-71

Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός 85-92

Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82

Βαλένθια-Μπασκόνια 91-81

Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές 103-99

Παρί-Ερυθρός Αστέρας 102-92

Παρασκευή 26/12

19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός

Βαθμολογία

1.Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5

2. Μπαρτσελόνα 12-6

3. Παναθηναϊκός 12-6

4. Βαλένθια 12-6

5. Φενέρμπαχτσε 11-6 *

6. Μονακό 10-7

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7. Ρεάλ Μαδρίτης 10-7

8. Ερυθρός Αστέρας 10-8

9. Ζάλγκιρις Κάουνας 10-8

10. Ολυμπιακός 9-7 *

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11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9

12. Ντουμπάι 9-9

13. Βίρτους Μπολόνια 8-9

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10

15. Αναντολού Εφές 6-12

16. Παρτίζαν 6-11

17. Μπασκόνια 6-12

18. Παρί 6-12

19. Μπάγερν Μονάχου 5-13

20. Βιλερμπάν 7-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (19ης)

Τρίτη 30/12

Βαλένθια – Παρτίζαν 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 21:05

Βιλερμπάν – Παρί 21:15

Μπαρτσελόνα – Μονακό 21:30

Παρασκευή 2/1

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 19:00

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 21:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 21:45

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 22:00