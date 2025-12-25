Καβαλίερς: Παρών ο Μόμπλεϊ κόντρα στους Νικς

O Eβάν Μόμπλεϊ αναμένεται να επστρέψει στην δράση ανήμερα των Χριστουγέννων σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, για την αναμέτρηση των Καβαλίερς κόντρα στους Νικς.

Ευχάριστα νέα στους Καβαλίερς ανήμερα των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Εβάν Μόμπλεϊ θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση για την αναμέτρηση της ομάδας του Κλίβελαντ με τους Νικς, ξεπερνώντας τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης το τελευταίο διάστημα.

Ο Μόμπλεϊ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τους Καβαλίερς μετρώντας κατά μέσο όρο 19,1 πόντους, 9,3 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ ανά αγώνα.