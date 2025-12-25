Καβαλίερς: Παρών ο Μόμπλεϊ κόντρα στους Νικς

Ευχάριστα νέα στους Καβαλίερς ανήμερα των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Εβάν Μόμπλεϊ θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση για την αναμέτρηση της ομάδας του Κλίβελαντ με τους Νικς, ξεπερνώντας τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης το τελευταίο διάστημα.
Ο Μόμπλεϊ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τους Καβαλίερς μετρώντας κατά μέσο όρο 19,1 πόντους, 9,3 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ ανά αγώνα.
Cleveland Cavaliers All-Star Evan Mobley (calf strain) will return to action Christmas Day against the New York Knicks (12 pm ET, ABC/ESPN), per sources. Mobley, who has been out 13 days, is averaging career highs 19.1 points and 4.1 assists to go with 9.3 rebounds per game.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 25, 2025