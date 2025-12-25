Κάμερον Πέιν: «Υπόσχομαι να δώσω το 100% του εαυτού μου - Μόλις ανακάλυψα ότι αποβάλλεσαι στα πέντε φάουλ»

Ο Κάμερον Πέιν στις πρώτες του δηλώσεις με τα χρώματα της Παρτίζαν υποσχέθηκε πως θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό, ενώ σημείωσε πως πριν λίγο ανακάλυψε πως δεν αποβάλλεται στα πέντε και όχι στα έξι φάουλ όπως στο ΝΒΑ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν μίλησε με κάποιον παίκτη της ομάδας: «Μίλησα αρκετά με τον Ντουέιν Ουάσινγκτον πριν έρθω. Ειλικρινά, δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες. Έχουμε επίσης έναν νέο προπονητή, οπότε όλοι μόλις γνωριζόμαστε. Ξέρω ότι δεν κερδίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρω επίσης ότι η Παρτιζάν έχει σπουδαίους οπαδού.ς. Ανυπομονώ να ενταχθώ με τους συμπαίκτες μου στο γήπεδο. Θα προσπαθήσω να φέρω πολλή ενέργεια, όπως κάνω πάντα, και ελπίζω να περάσουμε πολύ καλά στην πορεία».

Για το πως αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα για την Ευρώπη: «Τότε ήμουν σε επαφή με άτομα από την Παρτιζάν, αλλά ταυτόχρονα είχα και προσφορές από το NBA. Έπρεπε να περιμένω και έκανα προπονήσεις με αρκετές ομάδες, οι οποίες τελικά διάλεξαν άλλους παίκτες. Έδωσα στον εαυτό μου την ευκαιρία να επιστρέψω στο NBA, αλλά ο χρόνος τελείωνε. Βαριόμουν να κάθομαι σπίτι και ήθελα να παίξω. Η Παρτιζάν μου έδωσε μια ευκαιρία και γι' αυτό είμαι εδώ».

Για τις διαφορές του ΝΒΑ με την Euroleague: «Στο NBA, προερχόμουν κυρίως από τον πάγκο και δεν συναντούσα συχνά άμυνες όπου οι παίκτες «πηδούσαν» πάνω μου, οπότε θα είναι διαφορετικά. Θα πρέπει να μάθω να διαβάζω αμυντικές τακτικές και να είμαι έτοιμος. Είδα επίσης ότι οι κανόνες είναι διαφορετικοί. Πριν από πέντε λεπτά ανακάλυψα ότι οι παίκτες δεν μπορούν να ζητήσουν τάιμ άουτ και ότι αποβάλλομαι από το παιχνίδι με πέντε προσωπικά φάουλ. Παρ'όλα αυτά, είμαι έτοιμος να παίξω μπάσκετ».

Για το κίνητρο του: «Υπόσχομαι να δώσω το 100% του εαυτού μου. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στην προπόνηση, ώστε να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε και στο γήπεδο κατά τη διάρκεια των αγώνων. Πρέπει να μιλάμε πολύ περισσότερο μεταξύ μας. Θα το επαναλάβω ξανά, δεν πρέπει να αμφιβάλλετε για τις προσπάθειές μου, θα κάνω το καλύτερο δυνατό».