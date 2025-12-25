Με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της ΕΛ.ΑΣ. απαγορεύτηκε η μετακίνηση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Καρδίτσα για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL

Το Υφυπουργείο Αθλητισμού και η Ελληνική Αστυνομία αποφάσισαν την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στον αγώνα με την Καρδίτσα που θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η απόφαση ελήφθη για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας, με στόχο την αποφυγή επεισοδίων και την προστασία όλων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, και, μετά από εισήγηση της Αστυνομίας, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 12ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της BASKET LEAGUE μεταξύ των ομάδων «Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΠΑΟΚ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28/12/2025 και ώρα 13:00’, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης κι ασφάλειας».