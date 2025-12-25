Το δώρο των παικτών σε Αταμάν, Μπαρτζώκα: «Νέο πρόγραμμα προπόνησης» και «ηρεμιστικά χάπια»!

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού έκαναν γνωστά τα δώρα που θα έπαιρναν στους προπονητές τους. Ξεχώρισαν οι απαντήσεις των Κέντρικ Ναν και Κίναν Έβανς, οι οποίοι θα έδιναν... νέο πρόγραμμα προπόνησης και ηρεμιστικά χάπια.

Σε ένα βίντεο του «Eurohoops» οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού αποκάλυψαν τα δώρα που θα έπαιρναν στους Εργκίν Αταμάν και Γιώργο Μπαρτζώκα αντίστοιχα για τα Χριστούγεννα.

Ακούστηκαν διάφορες απαντήσεις, όπως παπούτσια, πουλόβερ, μέχρι και φαγητά και πινακάκια. Ωστόσο, οι απαντήσεις που ξεχώρισαν ήταν δύο, μία «πράσινη» και μία «ερυθρόλευκη».

Πιο συγκεκριμένα, ο Κέντρικ Ναν ανέφερε πως θα έδινε στον Τούρκο κόουτς ένα νέο πρόγραμμα προπόνησης. Από την άλλη, ο Κίναν Έβανς είπε πως στον Έλληνα τεχνικό θα έπαιρνε μερικά ηρεμιστικά χάπια.

Δείτε το βίντεο: